Через успіхи ЗСУ на Курщині? У РФ різко впав рейтинг Путіна

Росіянам "не надто сподобалось" вторгнення України до Курської області

Наступ Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області неабияк "підмочив" репутацію президента Росії. Саме тому Путін наказав своїм військам витіснити українців з Курської області до 1 жовтня.

Президент РФ прагне за будь-яку ціну повернути контроль над регіоном, який був частково захоплений ЗСУ. Про це повідомляє американський журнал Newsweek, посилаючись на джерела в українській розвідці.

За даними джерел у Кремлі, операція України завдала неабиякої шкоди репутації Путіна, що стало результатом збільшення негативних та критичних коментарів росіян у соціальних мережах. Як наслідок, така реакція населення спричинила падіння рейтингу російського президента.

iRozhlas пише, що незалежна російська соціологічна агенція "Левада" з 22 по 28 серпня провела опитування, яке показало, що довіра росіян до Путіна впала на три відсотки у порівнянні з липнем і зараз становить лише 45%. Окрім того, державний російський фонд громадської думки виявив, що 28% респондентів незадоволені діями російської влади — це найвищий показник з листопада 2022 року.

Тепер Кремль змушений пояснювати своїм громадянам, чому замість негайного витіснення українського війська з Курської області вони продовжують наступати на сході України. Для цього російська влада навіть запровадила масштабну комунікаційну кампанію. Це може свідчити про визнання зростаючої невдоволеності серед населення, як зазначає американський Інститут дослідження війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Заході все ще не розуміють кінцеву мету Курської операції. В ЗМІ пояснили причини занепокоєння.