Беспилотники снова атаковали Воронежскую область РФ: под прицелом было два "жирных" объекта

Местные власти отчитались об "успешной работе пе-ве-о"

В воскресенье, 27 октября, в Воронежской области в результате атаки беспилотников снова был поражен спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске. Накануне предприятие становилось объектом дроновых ударов.

Об этом сообщают российские СМИ. По данным губернатора области, силами и средствами противовоздушной обороны в регионе якобы ПВО сбило около 10 беспилотников.

"В результате падения одного БПЛА повреждена пристройка в хозяйственное помещение на промышленном предприятии", — рассказал он.

Однако позже добавил, что повреждение зафиксировано еще одному промышленном предприятии. Там упавшая БПЛА вызвала вспышку на одном из объектов.

Ближе к полуночи он также рассказал, что один человек пострадал "во время падения БПЛА и последующего возгорания на промышленном предприятии".

"По предварительным данным, пожар затронул здание и одну емкость. Известно о повреждении двух жилых домов и одного хозяйственного сооружения", — говорится в его заявлении в Telegram.

По данным российского издания Astra, появились данные о пожаре на Аннинском спиртзаводе, где находится нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт". Она ранее уже подвергалась атакам с применением беспилотников в начале октября.

"По данным местных жителей, БПЛА также атаковали спиртзавод в селе Красное Воронежской области. От пгт Анна до села Красное около 50 километров", — говорится в публикации.

Губернато Воронежской области заявил, что ночью два предприятия в регионе были атакованы дронами.

"В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное. Пожар был потушен около двух ночи. Огнем повреждено несколько зданий и сооружений различного назначения, а также техника", — рассказал российский чиновник.

По его словам, также огонь "задел два гаража с автотранспортом", и был поврежден участок линии электропередач.

"На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крышу одного хозяйственного сооружения и емкость. Возгорание не произошло", — пишет губернатор.

Атака на спиртзаводы РФ

В ночь на 22 октября был атакован ряд спиртовых заводов России, однако они производят не только алкогольные напитки, но и топливо и взрывчатые вещества. В большинстве своем эти предприятия — военные объекты. Телеграф рассказывал, почему спиртзаводы это ценный ресурс.

Также "Телеграф" писал, что временно оккупированный россиянами Крым в ночь 28 октября побывал под сильным ударом. Мощные взрывы слышали в нескольких районах оккупированного полуострова, где расположены военные аэродромы россиян.