Безпілотники знову атакували Воронезьку область РФ: під прицілом було два "жирних" об'єкти

Місцева влада відзвітувалась про "успішну роботу пе-ве-о"

У неділю, 27 жовтня, у Воронезькій області внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод "Етанол спирт", розташований у Новохоперську. Напередодні підприємство ставало об'єктом дронових ударів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними губернатора області, силами та засобами протиповітряної оборони у регіоні нібито ППО збила близько 10 безпілотників.

"Внаслідок падіння одного БПЛА пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві", — розповів він.

Проте пізніше додав, що ушкодження зафіксовано ще одному промисловому підприємстві. Там БПЛА, що впав, викликав спалах на одному з об'єктів.

Ближче до опівночі він також розповів, що одна людина постраждала "під час падіння БПЛА та подальшого займання на промисловому підприємстві".

"За попередніми даними, пожежа торкнулася будівлі та однієї ємності. Відомо про пошкодження двох житлових будинків та однієї господарської споруди", — йдеться в його заяві у Telegram.

За даними російського видання Astra, з'явилися дані про пожежу на Аннінському спиртзаводі, де знаходиться нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт". Вона раніше вже зазнавала атаки із застосуванням безпілотників на початку жовтня.

"За даними місцевих жителів, БПЛА також атакували спиртзавод у селі Красне Воронезькій області. Від смт Анна до села Красне близько 50 кілометрів", — йдеться в публікації.

Губернато Воронезької області заявив, що вночі два підприємства у регіоні були атаковані дронами.

"В Аннинському районі поранено двох працівників підприємства. Один направлений на стаціонарне лікування, другий — на амбулаторне. Пожежа була загашена близько другої ночі. Вогнем пошкоджено кілька будівель і споруд різного призначення, а також техніка", — розповів російський чиновник.

За його словами, також вогонь "зачепив два гаражі з автотранспортом", і було пошкоджено ділянку лінії електропередач.

"На другому підприємстві в Новохоперському районі пошкодження при падінні БПЛА отримав дах однієї господарської споруди та ємність. Загоряння не сталося", — пише губернатор.

Атака на спиртзаводи РФ

У ніч на 22 жовтня було атаковано низку спиртових заводів Росії, проте вони виготовляють не тільки алкогольні напої, а й паливо та вибухові речовини. Здебільшого ці підприємства — воєнні об'єкти. "Телеграф" розповідав, чому спиртзаводи це цінний ресурс.

Також "Телеграф" писав, що тимчасово окупований росіянами Крим у ніч 28 жовтня побував під сильним ударом. Потужні вибухи чули у кількох районах окупованого півострова, де розташовані військові аеродроми росіян.