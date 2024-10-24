Бахало в районе военного аэропорта. Ночью в Крыму раздавались взрывы (видео)

Пока россияне атаковали в очередной раз Украину "шахедами", досталось и временно оккупированному Крыму. В районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека в ночь на 24 октября раздались взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы. Губернатор Михаил Развожаев также отчитывался о якобы "успешной" работе ПВО.

Первые взрывы на оккупированном полуострове прогремели примерно в 01:20. Позже представители оккупационных властей объявили о работе ПВО, утверждая, что это был ответ на ракетную атаку.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы успешно сработала противовоздушная оборона. Он говорит, что войска РФ уничтожили одну ракету на большом расстоянии от берега над морем.

Жители Крыма сообщали в социальных сетях о громких взрывах, которые были слышны не только в Севастополе, но и в Балаклаве, вблизи аэродрома Бельбек и Байдарской долине, в 40 км юго-восточнее Севастополя.

По данным "Крымского ветра", несмотря на заявления оккупационной администрации о сбитии одной ракеты, было по меньшей мере пять взрывов: два между Балаклавой и Севастополем и три у аэродрома Бельбек.

Кроме того, еще четыре взрыва прогремели в Байдарской долине около 1:10, причем первый из них был достаточно мощным.

Следует отметить, что во время атаки в Крыму тревога звучала и в Одесской области, россияне могли запускать ракеты в район Тузлы и в южные регионы.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина готовит новые супердроны от "шахедов".