В России в канализации нашли тело блогерши с самыми большими губами в стране (фото)

Связь с девушкой оборвалась еще 28 сентября

В российском городе Сочи, предположительно, обнаружили тело пропавшей блогерши Кристины Рэй (Кристины Кошевниковой). Ее нашли мертвой в канализационной системе.

Об этом сообщают российские СМИ. Тело девушки, предварительно, опознали по татуировкам, но окончательные выводы будут объявлены только после экспертизы.

В России в канализации обнаружили труп блогерши

35-летняя Кристина Кожевникова перестала выходить на связь с 28 сентября. В СМИ отмечают, что перед исчезновением родные поставили девушку перед фактом, что отправят ее в рехаб, поскольку она принимала наркотические вещества. Но в тот день блогерша покинула свой дом и больше не вернулась. Родные сразу обратились в полицию и за помощью к волонтерам.

Блогерша Кристина Рэй пропала в конце сентября

Сегодня, 29 октября, стало известно, что ее тело нашли в коллекторе в Хостинском районе. Обстоятельства ее гибели выясняются.

Кристину Рэй обнаружили мертвой в канализации

Отметим, что блогерша Кристина Рэй была известна своей эпатажной внешностью. Она увеличила себе губы, получив статус "обладательницы самых больших губ в России", также вставила большие "тоннели" в уши и нос, ввинтила себе рога и выбрила половину головы. Позже девушка поняла, что с такой внешностью ей будет сложно найти работу, более того люди от нее отстранялись. Она переехала в Сочи и приняла участие в шоу, где специалисты "поработали" над ее внешностью, в частности уменьшили ей губы.

Кристина Рэй стала известной благодаря эпатажной внешности

"Телеграф" писал ранее, что скандальную российскую певицу Глюкозу задержали под наркотиками. На фотографии она выглядела очень плохо.