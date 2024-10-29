В России в канализации нашли тело блогерши с самыми большими губами в стране (фото)
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Связь с девушкой оборвалась еще 28 сентября
В российском городе Сочи, предположительно, обнаружили тело пропавшей блогерши Кристины Рэй (Кристины Кошевниковой). Ее нашли мертвой в канализационной системе.
Об этом сообщают российские СМИ. Тело девушки, предварительно, опознали по татуировкам, но окончательные выводы будут объявлены только после экспертизы.
В России в канализации обнаружили труп блогерши
35-летняя Кристина Кожевникова перестала выходить на связь с 28 сентября. В СМИ отмечают, что перед исчезновением родные поставили девушку перед фактом, что отправят ее в рехаб, поскольку она принимала наркотические вещества. Но в тот день блогерша покинула свой дом и больше не вернулась. Родные сразу обратились в полицию и за помощью к волонтерам.
Сегодня, 29 октября, стало известно, что ее тело нашли в коллекторе в Хостинском районе. Обстоятельства ее гибели выясняются.
Отметим, что блогерша Кристина Рэй была известна своей эпатажной внешностью. Она увеличила себе губы, получив статус "обладательницы самых больших губ в России", также вставила большие "тоннели" в уши и нос, ввинтила себе рога и выбрила половину головы. Позже девушка поняла, что с такой внешностью ей будет сложно найти работу, более того люди от нее отстранялись. Она переехала в Сочи и приняла участие в шоу, где специалисты "поработали" над ее внешностью, в частности уменьшили ей губы.
"Телеграф" писал ранее, что скандальную российскую певицу Глюкозу задержали под наркотиками. На фотографии она выглядела очень плохо.