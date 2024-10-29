У Росії в каналізації знайшли тіло блогерки з найбільшими губами в країні (фото)

Зв’язок із дівчиною обірвався ще 28 вересня

У російському місті Сочі, імовірно, виявили тіло зниклої блогерки Христини Рей (Христини Кошевнікової). Її знайшли мертвою у каналізаційній системі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Тіло дівчини, попередньо, впізнали за татуюванням, але остаточні висновки будуть оголошені лише після експертизи.

У Росії в каналізації виявили труп блогерки

35-річна Христина Кожевнікова перестала виходити на зв’язок із 28 вересня. У ЗМІ зазначають, що перед зникненням рідні поставили дівчину перед фактом, що відправлять її до рехабу, оскільки вона вживала наркотичні речовини. Але того дня блогерка покинула свій будинок і більше не повернулася. Рідні одразу звернулися до поліції та по допомогу до волонтерів.

Блогерша Христина Рей зникла наприкінці вересня

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що її тіло знайшли у колекторі у Хостинському районі. Обставини її загибелі з’ясовуються.

Христину Рей виявили мертвою в каналізації

Зазначимо, що блогерка Христина Рей була відома своєю епатажною зовнішністю. Вона збільшила собі губи, отримавши статус "володарки найбільших губ у Росії", також вставила великі "тунелі" у вуха та ніс, вгвинтила собі роги та поголила половину голови. Пізніше дівчина зрозуміла, що з такою зовнішністю їй буде складно знайти роботу, навіть люди її жахалися. Вона переїхала до Сочі та взяла участь у шоу, де фахівці "попрацювали" над її зовнішністю, зокрема зменшили їй губи.

Христина Рей стала відомою завдяки епатажній зовнішності

"Телеграф" писав раніше, що скандальну російську співачку Глюкозу затримали під наркотиками. На фото вона виглядала дуже погано.