У Росії в каналізації знайшли тіло блогерки з найбільшими губами в країні (фото)
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Зв’язок із дівчиною обірвався ще 28 вересня
У російському місті Сочі, імовірно, виявили тіло зниклої блогерки Христини Рей (Христини Кошевнікової). Її знайшли мертвою у каналізаційній системі.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Тіло дівчини, попередньо, впізнали за татуюванням, але остаточні висновки будуть оголошені лише після експертизи.
У Росії в каналізації виявили труп блогерки
35-річна Христина Кожевнікова перестала виходити на зв’язок із 28 вересня. У ЗМІ зазначають, що перед зникненням рідні поставили дівчину перед фактом, що відправлять її до рехабу, оскільки вона вживала наркотичні речовини. Але того дня блогерка покинула свій будинок і більше не повернулася. Рідні одразу звернулися до поліції та по допомогу до волонтерів.
Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що її тіло знайшли у колекторі у Хостинському районі. Обставини її загибелі з’ясовуються.
Зазначимо, що блогерка Христина Рей була відома своєю епатажною зовнішністю. Вона збільшила собі губи, отримавши статус "володарки найбільших губ у Росії", також вставила великі "тунелі" у вуха та ніс, вгвинтила собі роги та поголила половину голови. Пізніше дівчина зрозуміла, що з такою зовнішністю їй буде складно знайти роботу, навіть люди її жахалися. Вона переїхала до Сочі та взяла участь у шоу, де фахівці "попрацювали" над її зовнішністю, зокрема зменшили їй губи.
"Телеграф" писав раніше, що скандальну російську співачку Глюкозу затримали під наркотиками. На фото вона виглядала дуже погано.