Брянск озарили столбы огня после мощной атаки БПЛА: пылает важный военный объект РФ (видео)

Появились первые подробности атаки

Ночью 10 ноября российский город Брянск атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. В результате произошел пожар в военной части.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+. Отмечается, что под ударом оказался 1060 Центр материально-технического обеспечения. Это военное соединение Вооруженных сил РФ, объединяющее подразделения материально-технического обеспечения Сухопутных войск, Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, расположенных на территории Западного военного округа.

В паблике также опубликовали соответствующие фото и видео с места происшествия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были якобы обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Однако вскоре он скорректировал информацию.

"Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", — говорится в сообщении.

Также Богомаз сказал, что в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. О пожаре на территории 1060 Центр материально-технического обеспечения он умолчал.

Россияне тем временем уже обсуждают в сети происшествие в Брянске.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в российском городе Орел вечером 2 ноября прогремели мощные взрывы в результате атаки БПЛА.