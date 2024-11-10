Брянськ осяяли стовпи вогню після потужної атаки БПЛА: палає важливий військовий об’єкт РФ (відео)

З’явилися перші подробиці атаки

Вночі 10 листопада російське місто Брянськ атакували невідомі безпілотні літальні апарати. В результаті сталася пожежа у військовій частині.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+. Зазначається, що під ударом опинився 1060 Центр матеріально-технічного забезпечення. Це військове з’єднання Збройних сил РФ, що об’єднує підрозділи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ, Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил, що розташовані на території Західного військового округу.

У пабліку також опублікували відповідні фото та відео з місця події.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив, що три безпілотні літальні апарати літакового типу були нібито виявлені й знищені силами ППО Міністерства оборони РФ. Однак невдовзі він скоригував інформацію.

"Чотирнадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу виявлено та знищено підрозділами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Працюють оперативні та екстрені служби", — йдеться в повідомленні.

Також Богомаз сказав, що внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель. Про пожежу на території 1060 Центр матеріально-технічного забезпечення він промовчав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у російському місті Орел увечері 2 листопада пролунали потужні вибухи внаслідок атаки БПЛА.