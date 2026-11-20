В доме семьи Ревуцких каждый из трех сыновей имел собственное жилье

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В начале 2026 года львовскую виллу "Ломница" снова выставили на продажу за 1,3 миллиона долларов. Дому более 115 лет, а вместе с ним покупателю предлагали земельный участок неподалеку от Стрыйского парка.

Если свернуть с шумной улицы Сахарова, за деревьями можно увидеть дом, похожий на французский замок: красный кирпич, остроконечные башни и окна разной формы. Как менялась "Ломница" и что сохранилось в ней со времен первых жителей, рассказал украинский блогер Кирилл Бабченко.

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Объявление о продаже вновь привлекло внимание к исторической вилле

От надписи на фасаде до комнат Ревуцких

На фотографии 1930 года хорошо виден силуэт виллы: над домом возвышается круглая башня с конической крышей, а по обе стороны от нее поднимаются ступенчатые фронтоны. Именно по этим деталям "Ломницу" можно узнать и сейчас, даже когда часть фасада скрывают ветви.

Фотография 1930 года показывает, как выглядела "Ломница" почти столетие назад

На фасаде до сих пор читается надпись "Willa Łomnica", появившаяся там в начале ХХ века. Это же название можно разглядеть и внизу старой фотографии, под изображением дома.

Название "Willa Łomnica" сохранилось и на доме, и на старой фотографии

На вилле жила семья Ревуцких – известный украинский шляхетный и творческий род, выходцы из которого внесли значительный вклад в музыку, фольклористику, литературоведение и науку. По воспоминаниям правнучки архитектора, дом обустроили так, чтобы у каждого из сыновей было свое жилье. Как выглядела одна из комнат в прошлом, показывает архивная фотография: посередине стоит длинный накрытый стол, а над ним – потолок с геометрическим орнаментом.

Архивная фотография позволяет заглянуть в одну из комнат виллы в прошлом

Что сохранилось после разделения на квартиры

После прихода советской власти виллу разделили на отдельные квартиры. Несмотря на изменения, в доме сохранились паркет, деревянные двери и элементы первоначальной отделки. Среди заметных деталей интерьера – зеленые застекленные двери с полукруглым окном над ними.

Застекленные деревянные двери относятся к сохранившимся деталям интерьера

С годами дом приходил в упадок, а сложная структура собственности затрудняла восстановление. Позже к спасению виллы подключилась инициатива "Спадщина.UA", которая помогала привлекать внимание к зданию и его состоянию.

Восстановление помещений стало бы отдельной задачей для нового владельца

Внутри сохранилась и старинная лестница с точеными балясинами. На полу рядом с ней видна плитка нескольких цветов: один геометрический узор переходит в другой у лестничного поворота.

Старинная лестница пережила разделение виллы на квартиры

Что предлагали покупателю

Предложение охватывало примерно 407 квадратных метров исторического здания и более 30 соток земли. К стоимости покупки будущему владельцу пришлось бы добавить расходы на восстановление: вилла нуждается в дорогостоящих работах.

В 2018 году "Ломница" получила статус памятника архитектуры местного значения. Это означает, что во время восстановления владелец должен учитывать требования по сохранению исторического здания.

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