Владеет турфирмой и не светится лишний раз: как выглядит жена экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу
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Она родила ему двух дочерей и имеет свою турфирму
Сергей Шойгу — бывший министр обороны РФ при котором началось полномасштабное вторжение России в Украину. В 2024 году его сняли с должности и назначили секретарем Совета безопасности Российской Федерации. А вот о его семье и особенно жене мало что известно.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Сергея Шойгу и что о ней известно.
Сергей Шойгу — что известно о его жене
В открытых источниках в сети очень мало информации о жене Сергея Шойгу. Похоже женщина ведет не публичную жизнь и находится в тени мужа-чиновника, который занимал разные высокие посты в российских властных кабинетах.
Известно, что жену Шойгу зовут Ирина Александровна Шойгу, а ее девичья фамилия Антипина. Она родилась в 1955 году, так что сейчас ей примерно 69 лет, как и ее мужу.
В сети есть информация, что Ирина Шойгу является президентом компании "Экспо-ЭМ", занимающейся бизнес-туризмом. При этом главным клиентом этой турфирмы всегда были представители МЧС России, которым в прошлом управлял сам Сергей Шойгу. Кроме того, в 2014 году Ирина Шойгу стала соучредителем ООО "Рекапмед", занимающейся медицинской деятельностью.
Что касается детей, то их у Сергея и Ирины Шойгу двое — две дочки. Старшая Юлия Шойгу — директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Младшая Ксения Шойгу — имеет диплом экономиста-международника МГИМО, является президентом Федерации триатлона России. У Шойгу также трое внуков — двое от старшей дочери и одна от младшей.
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