Володіє турфірмою і не зайве світиться: як виглядає дружина ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу

Вона народила йому двох дочок і має свою турфірму

Сергій Шойгу — колишній міністр оборони РФ, при якому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У 2024 році його зняли з посади та призначили секретарем Ради безпеки Російської Федерації. А ось про його родину та особливо дружину мало що відомо.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Сергія Шойгу та що про неї відомо.

Сергій Шойгу — що відомо про його дружину

У відкритих джерелах у мережі дуже мало інформації про дружину Сергія Шойгу. Схоже, жінка веде непублічне життя і перебуває в тіні чоловіка-чиновника, який обіймав різні високі посади в російських владних кабінетах.

Відомо, що дружину Шойгу звуть Ірина Олександрівна Шойгу, а її дівоче прізвище Антипіна. Вона народилася в 1955 році, тому зараз їй приблизно 69 років, як і її чоловікові.

У мережі є інформація, що Ірина Шойгу є президентом компанії "Експо-ЕМ", яка займається бізнес-туризмом. При цьому головним клієнтом турфірми завжди були представники МНС Росії, яким у минулому керував сам Сергій Шойгу. Крім того, у 2014 році Ірина Шойгу стала співзасновником ТОВ "Рекапмед", яке займається медичною діяльністю.

Що стосується дітей, то їх у Сергія та Ірини Шойгу двоє — доньки. Старша Юлія Шойгу — директор Центру екстреної психологічної допомоги МНС Росії. Молодша Ксенія Шойгу – має диплом економіста-міжнародника МДІМВ, є президентом Федерації тріатлону Росії. У Шойгу також троє онуків — двоє від старшої доньки та одна від молодшої.

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