В Москве прогремел взрыв, среди жертв может быть генерал-лейтенант ВС РФ, - СМИ (фото и видео)

Взрывное устройство было прикреплено к электросамокату

Рано утром во вторник, 17 декабря, в столице России Москве прогремел взрыв на Рязанском проспекте. По предварительным данным, погиб высокопоставленный военный и его помощник.

Как сообщают росСМИ, очевидцы рассказали, что сначала был слышен звук взрыва, а потом они увидели машину и тела мужчин. Рядом с ними лежали осколки от выбитых ударной волной окон. В доме на первых этажах выбиты стекла и двери.

"В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник (это предварительная информация). Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда", — пишет Telegram-канал Baza.

По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к рулю самоката (или вмонтировано в руль), стоявшего у подъезда дома. Предварительно, взрыв произошел на высоте около метра от земли.

Один из российских Telegram-каналов уточняет, что погибшие, предварительно, — генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и его помощник. СВУ, вероятно, прикрепили к электросамокату, который стоял у дверей. По предварительным данным туда было прикреплено около 200 граммов тротила, который был взорван дистанционно. Рядом с местом детонации пострадали также два автомобиля.

Официальных данных о личностях погибших на данный момент нет. На месте работают росийские экстренные службы.

Напомним, 12 декабря, стало известно, что в Москве был ликвидирован заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69. По данным бывшего депутата Госдумы РФ, журналиста Александра Невзорова, Шатский был застрелен в районе Кузьминского лесопарка. Убийца скрылся.