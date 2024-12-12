В Москве могли ликвидировать модернизатора крылатых ракет, которыми кроют украинцев (фото, видео)

Убийца скрылся

В четверг, 12 декабря, стало известно, что в Москве якобы ликвидирован заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69.

Об этом сообщил бывший депутат Госдумы РФ, журналист Александр Невзоров.

По его данным, Шатский был застрелен в районе Кузьминского лесопарка. Убийца скрылся.

"У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью. Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредный преступник-заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет X -59 до уровня X-69, внедрял новые БПЛА и виновен в смерти тысяч невинных украинцев», — написал Невзоров.

В украинской разведке пока не прокомментировали произошедшее. Так что ждем официальных данных.

Блогер-аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин пишет, что это хорошая новость.

"Чрезвычайно хорошая новость. Реально доброе утро. Теперь главное — превратить это в конвейер, как Израиль в свое время делал с немецкими инженерами в Египте", — добавляет он.

Михаил Шатский — что известно

Шатский является кандидатом технических наук. Преподавал в конструкторском бюро предмет "Системы автоматического управления космическими летательными аппаратами".

Занимался разработкой и прогнозированием надежности бортовых систем управления космическими аппаратами на основе теории нейронных сетей, а также других вопросов, связанных с космическими аппаратами.

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