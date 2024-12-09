Садист и палач: что известно о ликвидированном в Донецке экс-начальнике "Еленовки" (фото)

Евсюков причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными

Утром 9 декабря в Донецке взорвали автомобиль, рядом с которым мог находится Сергей Евсюков. Предварительно, от полученных травм он скончался.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно об этом человеке.

Сергей Евсюков

Сергей Евсюков

Если предварительные данные, озвученные в ряде СМИ, окажутся правдивыми, то свою смерть встретил видный пособник оккупантов. Дело в том, что Сергей Евсюков является бывшим начальником Еленовской колонии ("Волновахской исправительной колонии"). Той самой печально известной колонии, где пытали и убили десятки украинских пленных.

Служба безопасности Украины еще в 2023 году установила, что Евсюков причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в пыточной российской тюрьмы. В его пыточной к людям применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства.

Евсюков окончил Донецкий институт внутренних дел, жил в Светлодарске Донецкой области.

В Горловку перевелся из Енакиево, где служил в отделе по борьбе с организованной преступностью.

С ноября 2010 Германа Приступа назначили заместителем начальника, начальником криминальной милиции Горловского ГУ ГУМВД. Евсюков стал его подчиненным.

До 2014 года Евсюков работал начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области.

Во время захвата части региона он остался на территории города и затем пошел на сотрудничество с местной оккупационной администрацией РФ.

В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Еленовской колонии и пробыл на этой должности до конца июля.

Российское оппозиционное медиа "Медуза", ссылаясь на волонтера Станислава Глушкова, рассказывало о явных садистских наклонностях Евсюкова.

"Евсюков Сергей Владимирович, по моему личному мнению, один из страшнейших палачей, который управляет всем этим лагерем, который неоднократно говорил нам, что мы останемся там как минимум на 10 лет, что нашим детям, нашим семьям скажут, что мы полетели в космос, или что мы военные летчики, которые погибли", — рассказывал он.

Узники "Оленовки", по данным "Антикор", характеризуют Евсюкова как человека настроения. А бывший его начальник Германа Приступ считает, что тот был очень амбициозным человеком. По его мнению, Евсюков думал, что должен занимать высший пост в милиции.

Известно, что Евсюкову было инкриминировано: нарушение законов и обычаев войны, а именно: жестокие пытки и сексуальное насилие, в ходе которых пострадали более сотни военнопленных ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина смогла вернуть тела украинских военных, которые погибли во время теракта в Еленовке 29 июля 2022 года.