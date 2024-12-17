У Москві пролунав вибух, серед жертв може бути генерал-лейтенант ЗС РФ, — ЗМІ (фото та відео)

Вибуховий пристрій, ймовірно, прикріпили до електросамокату

Рано вранці у вівторок, 17 грудня, у столиці Росії Москві пролунав вибух біля під'їзду одного з житлових будинків на Рязанському проспекті. За попередніми даними, загинув високопоставлений військовий та його помічник.

Як повідомляють росЗМІ, очевидці розповіли, що спочатку було чути звук вибуху, а потім вони побачили машину та тіла чоловіків. Поруч із ними лежали уламки від вибитих ударною хвилею вікон. У будинку на перших поверхах вибиті шибки та двері.

"Внаслідок вибуху в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ та його помічник (це попередня інформація). Вибух стався після детонації вибухового пристрою. За попередніми даними, СВУ було закладено біля виходу з під’їзду", — пише Telegram-канал Baza.

За однією з версій, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до керма самокату (або вмонтовано в кермо), що стояв біля під’їзду будинку. Попередньо вибух стався на висоті близько метра від землі.

Один із російських Telegram-каналів уточнює, що загиблі, попередньо, — генерал-лейтенант РХБЗ ЗС РФ (війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту) та його помічник. Вибуховий пристрій, ймовірно, прикріпили до електросамокату, що стояв біля дверей. За попередніми даними, туди було прикріплено близько 200 грамів тротилу, який був підірваний дистанційно. Поруч із місцем детонації постраждали також два автомобілі.

Офіційних даних про особи загиблих на цей час немає. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що в Москві було ліквідовано заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69. Олександра Невзорова, Шатського було застрелено в районі Кузьмінського лісопарку.