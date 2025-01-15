Валентина Матвиенко стремительно построила политическую карьеру в России

Валентина Матвиенко — российская чиновница, политик и одна из главных соратниц Путина. Она Родилась на Хмельнитчине в городе Шепетовка, поддержала войну и имеет подозрение от СБУ. А еще у нее есть забавное прозвище "Валька-стакан", которое имеет свое происхождение, которое тянется еще с молодых лет.

"Телеграф" расскажет, как в начале политической карьеры выглядела Валентина Матвиенко и за что получила прозвище "Валька-стакан".

От "Вальки-стакан" до главной соратницы Путина

Валентина Матвиенко родилась в небольшом городе Шепетовка в Хмельницкой области. В 1967 году она закончила Черкасское медицинское училище, а потом перебралась в Ленинград, где в 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт. На пятом курсе вышла замуж и начала активно строить карьеру в России.

Свою трудовую деятельность будущая соратница Путина начинала в райкоме комсомола и стремительно поднималась в должностях. Сейчас она возглавляет Совет Федераций Федерального собрания РФ, это парламент Российской Федерации.

А вот в 80-х годах, когда Матвиенко только начинала строить политическую карьеру, съезды и встречи среди представителей компартии больше напоминали одну большую пьянку. Они состояли в основном из мужчин, так что Валентине Матвиенко приходилось держаться на уровне. Чтобы получить желаемое и пробиться в должностях, она пила наравне с мужчинами — гранеными стаканами. Так к начинающему политику и привязалось забавное прозвище "Валька-стакан", и она его полностью оправдывала.

Есть и другая версия стремительной карьеры Валентины Матвиенко в советской политике — через постель. Так что в то время поговаривали и о других прозвищах Матвиенко — "Валька-красные трусы" или "Валька-диван".

Однако больше всего прижилась кличка "Валька-стакан". И сама Матвиенко о ней тоже знала. Как-то во время предвыборных дебатов ее спросили о происхождении этой клички, на что Матвиенко ответила: "Стакана не помню, было полстакана. А у вас не было?". Таким образом, она сама подтвердила прозвище и то, что любила выпить.

Собственно, это не могло не отразиться на внешности политика. Еще тогда, в молодые годы, Валентину Матвиенко часто видели с мешками под глазами и отечным лицом. Сейчас же она прячет признаки старости и алкоголизма с помощью пластических операций и косметических процедур.

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