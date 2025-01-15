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"Валька-стакан" із Шепетівки: як у молодості виглядала соратниця Путіна Матвієнко і за що отримала це прізвисько

Автор
Галина Струс
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Валентина Матвієнко заслужила своє прізвисько з молодих років
Валентина Матвієнко заслужила своє прізвисько з молодих років. Фото Getty Images

Валентина Матвієнко стрімко збудувала політичну кар’єру в Росії

Валентина Матвієнко — російська чиновниця, політикиня та одна з головних соратниць Путіна. Вона народилася на Хмельниччині у місті Шепетівка, підтримала війну та має підозру від СБУ. А ще має кумедне прізвисько "Валька-стакан", яке має своє походження і тягнеться ще з молодих років.

"Телеграф" розповість, як на початку політичної кар’єри виглядала Валентина Матвієнко і за що отримала прізвисько "Валька-стакан".

Валентина Матвієнко

Від "Вальки-стакана" до головної соратниці Путіна

Валентина Матвієнко народилася у невеликому місті Шепетівка у Хмельницькій області. У 1967 року вона закінчила Черкаське медичне училище, а потім перебралася до Ленінграда, де 1972 року закінчила Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут. На п’ятому курсі вийшла заміж і почала активно будувати кар’єру в Росії.

Валентина Матвієнко у молодості

Свою трудову діяльність майбутня соратниця Путіна розпочинала у райкомі комсомолу та стрімко піднімалася на посадах. Нині вона очолює Раду Федерацій Федеральних зборів РФ, це парламент Російської Федерації.

Валентина Матвієнко у молодості

А ось у 80-х роках, коли Матвієнко лише починала будувати політичну кар’єру, з’їзди та зустрічі серед представників компартії більше нагадували одну велику п’янку. Вони складалися в основному з чоловіків, тож Валентині Матвієнко доводилося триматися на рівні. Щоб отримати бажане та пробитися на посадах, вона пила нарівні з чоловіками — гранованими стаканами. Так до політика-початківця і прив’язалося кумедне прізвисько "Валька-стакан", і вона його повністю виправдовувала.

Валентина Матвієнко у молодості

Є й інша версія стрімкої кар’єри Валентини Матвієнко у радянській політиці — через ліжко. Тож на той час говорили й про інші прізвиська Матвієнко — "Валька-червоні труси" або "Валька-диван".

Валентина Матвієнко у молодості

Проте найбільше прижилася прізвисько "Валька-склянка". І сама Матвієнко про нього теж знала. Якось під час передвиборчих дебатів її запитали про походження цього прізвиська, на що Матвієнко відповіла: "Стакана не пам’ятаю, було півстакана. А у вас не було?" Таким чином, вона сама підтвердила прізвисько та те, що любила випити.

Валентина Матвієнко у молодості

Власне, це не могло не вплинути і на зовнішність чиновниці. Ще тоді, у молоді роки, Валентину Матвієнко часто бачили з мішками під очима та набряклим обличчям. Зараз вона ховає ознаки старості та алкоголізму за допомогою пластичних операцій та косметичних процедур.

Валентина Матвієнко у молодості

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про бідне дитинство та юність путініста Ігоря Крутого на Кіровоградщині. Народився в Україні та працював сільським учителем.

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#Валентина Матвієнко #рада федерацій #соратниця Путіна