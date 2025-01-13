От врача и певицы до молоденьких моделей: что известно о любовницах Лукашенко и как они выглядят

По слухам, у белорусского диктатора было много любовницы

Александр Лукашенко — белорусский президент, который уже около 30 лет находится при власти в стране. При этом первую леди Беларуси мало кто видел, тогда как о многочисленных любовницах диктатора ходят легенды.

"Телеграф" расскажет, что известно о женщинах, которых называют любовницами Лукашенко.

Любовницы Лукашенко — врач, певица и молоденькие модели

Александр Лукашенко один раз был официально женат — его законная супруга Галина Желнерович давно не живет с президентом и прячется от публичности, хотя они и не разведены официально. А в это время диктатор не единожды заводил романы на стороне.

Официальная жена Лукашенко Галина Желнерович

Ему приписывают отношения с разными женщинами, особенно Лукашенко любит молоденьких моделей. А одна из любовниц, якобы даже родила президенту любимого сына Коленьку.

Одной из любовниц Александра Лукашенко называют врача Ирину Абельскую. Она не раз сопровождала президента в его поездках в поездах. Более того, именно Ирину Абельскую в Беларуси считают матерью младшего внебрачного сына Лукашенко Коленьку.

Врач Ирина Абельская

Роман с президентом также приписывают молодой белорусской певице Ирине Дорофеевой. По слухам, девушку Лукашенко заметил в Театре песни. А еще певицу неоднократно видели с белорусским президентом в отпусках в Сочи.

Певица Ирина Дорофеева

В 2008 году Александр Лукашенко был замечен также с 18-летней вокалисткой Мартой Голубевой. Девушка появилась с диктатором сначала во время праздничного концерта по случаю Дня независимости Беларуси, а потом еще и в 2009 году — сопровождала его на открытии обновленного Большого театра оперы и балета. Позже, в 2016 году, Лукашенко видели с Мартой на финале конкурса "Мисс Беларусь-2016".

Вокалистка Марта Голубева

Примечательно, что на том же мероприятии рядом с президентом крутилась также модель и телеведущая Полина Шуба. Известно, что девушка ранее работала в службе протокола Лукашенко. Их можно было заметить вместе во время хоккейных матчей и на других публичных мероприятиях.

Модель и телеведущая Полина Шуба

Кроме того, Лукашенко приписывают романы с белорусскими моделями и участницами конкурсов красоты Алиной Роскач, Дарьей Шманай и Марией Василевич.

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