Догнала карма? В России стихийная бествие, дома рушаются просто с людьми (фото, видео)

Именно из этого региона больше всего людей идет на войну против Украины

В России республику Дагестан накрыла стихия – затопило улицы и дома в Дербенте и Махачкале. Из-за мощного потока воды начали рушиться жилые дома, а в 139 населенных пунктах исчез свет.

Вызванный ливнями камнепад на горных дорогах заблокировал проезд к более чем 50 селам. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

Дагестан снова "подтопило"

"Дагестан снова подтопило. Улицы в Махачкале снова ушли под воду. В 139 населенных пунктах пропал свет, а из-за вызванного ливнями камнепада оказались заблокированы более 50 сел", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Махачкале жилой дом обрушился в результате сильного потопа. По словам очевидцев, фундамент дома на улице Газопроводной начал уходить под грунт.

"Предварительно, внутри были люди, о жертвах не сообщалось. Жителей ближайших многоэтажек попросили эвакуироваться. Сегодня в Дагестане затопило улицы и дома в Дербенте и Махачкале, а также рынок в Хасавюрте. В Махачкале также ввели режим НС. По данным МЧС, тысячи человек были эвакуированы. 139 населенных пунктов в 15 районах республики. Также отменены некоторые поезда. Уже это второе наводнение за неделю. Угроза обрушения четырех многоэтажных домов в Махачкале сохраняется, эвакуировано около 300 человек, территория оцеплена", — указано в сообщении.

Также отмечается, что большие разрушения в районе новой автостанции в Махачкале – частные дома складываются из-за потока воды. Работу ливней усложняет большое количество воды.

"На улице Айвазовского наклонились две многоэтажки: жители новостроек требуют в администрации привести архитекторов и представителей компаний, которые построили дома — говорят, не прожили в некоторых и 10 лет. Сейчас эвакуировали более 300 жителей — на месте развернули оперативный штаб. Черкес-Озень", — пишут в пабликах.

"Махачкала, пр-кт Акушинского в эти минуты. Жители отмечают, что в прошлый раз воды было меньше", — говорится в сообщении.

Глава региона Сергей Меликов пообщался с жителями эвакуированной многоэтажки на улице Перова в Махачкале. По его словам, эвакуированные дома "скорее всего придется снести".

"В то же время люди остаются на улице после угрозы обрушения и ждут дальнейших решений по своей судьбе", — говорится в сообщении.

"Дом в Махачкале обрушился из-за наводнения после ливня. Предварительно, у него размыло фундамент, внутри здания оставались люди. Их эвакуировали сотрудники МЧС. В мэрии добавили, что есть угроза обрушения еще четырех многоквартирных домов – из зданий эвакуировали около 300 человек", — сообщают местные каналы.

Где находится Махачкала

Махачкала – город на юге России, расположенный на берегу Каспийского моря. Столица Республики Дагестан. Самый большой город Северо-Кавказского федерального округа и третий по численности населения город Северного Кавказа.

Регион самых больших потерь

Отметим, по сообщениям местных СМИ, которые основываются на официальных данных, именно Дагестан направляет больше людей с Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в оккупационные войска РФ. В результате чего, там фиксируются наибольшие потери среди населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 5 апреля в российском городе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы после атаки беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" произошел масштабный пожар.