В России превратили "Орешник" в развлечение для детей и взрослых (видео)

Посетителей ждут вращение, падение и символика РФ

В России запустили "Орешник", правда — только в виде аттракциона "башня свободного падения". Стилизовали под ракету аттракцион в Санкт-Петербурге.

Конструкция башни и декоративные элементы имитируют ракеты и раскрашены в цвета русского флага. Открылся такой аттракцион в парке развлечений "Чудо Остров". В отличие от классической башни свободного падения, сиденья не просто поднимаются на вершину и резко падают вниз, но дополнительно вращаются по кругу.

Рассчитан аттракцион на 16 пассажиров. Продолжительность поездки – три минуты, рассчитан аттракцион на людей от 120 см ростом. Скорость вращения – 7 оборотов в минуту. Прокатиться на "Орешнике" стоит 500 рублей или примерно 300 грн.

Цена на аттрацион "Орешник" в Санкт-Петербурге/Скриншот

В комментариях в российском телеграме над аттракционом насмехаются и сами россияне. Называют это цирком и говорят, что главное не вылететь и не приземлиться на гаражи. Это намек на удар "Орешником" по Белой Церкви, когда ракета попала в гаражи. Недавно в Кремле пытались оправдать этот удар, объясняя наблюдениями за результатами для изучения.

Комментарии к аттракциону/Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно в Санкт-Петербурге недавно раздавались взрывы. Дроны попали в нефтяной терминал и уничтожили корабль-ракетоноситель.