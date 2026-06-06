Секс-символ УЗ. Накачанный проводник в поезде стал героем сети (видео)

Украинцы уже шутят о том, что в его вагонах всегда чисто

Накачанный проводник "Укрзализныци" стал героем Threads. Многие женщины уже оценили его телосложение и захотели купить билет в вагон.

Как отметила пользовательница в сети, крепкого бородатого проводника она увидела впервые. Он работал в одном из вагонов поезда "Интерсити+" на направлении Киев-Днепр.

"Киев—Днепр. Вагон полный. И я, кажется, знаю причину! Наш проводник — это идеальное сочетание силы, доброты и заботы", — говорится в сообщении.

На видео видно, что проводник имеет большое телосложение, накачанную спину и руки, а также бороду. Выглядит он как тот, кто работает актером или минимум моделью, а не проводником в поездах "Укрзализныци".

Накачанный проводник УЗ в поезде Киев-Днепр

Накачанный проводник УЗ в поезде Киев-Днепр

Многие женщины в комментариях писали, что охотно бы поехали в этом вагоне, даже если им никуда не надо. Некоторые добавляли, что крепость проводника точно обеспечивает порядок в его вагоне. Люди писали:

Глядя на этого проводника, машинист поезда тоже купил билет.

Знаю его, больше 10 лет уже работает проводником. Очень приветливый человек.

Да, очень любезный и хороший проводник! Ехала с Перемышля во Львов, остались только приятные впечатления.

Мне в принципе ни в Киев, ни в Днепр не надо… Я в Харькове. А билет сколько стоит? Я для подружки спрашиваю…

Я почему-то уверена, что в этом вагоне все пассажиры всегда очень вежливы.

У него в вагоне точно не курят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли "Укрзализныця" вернуть деньги за билет, если в вагоне не работает кондиционер.