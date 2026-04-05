Наздогнала карма? В Росії стихійне лихо, будинки обвалюються просто з людьми (фото, відео)

Саме з цього регіону найбільше людей йде на війну проти України

В Росії республіку Дагестан накрила стихія — затопило вулиці та будинки в Дербенті і Махачкалі. Через потужний потік води почали обвалюватись житлові будинки, а у 139 населених пунктах зникло світло.

Спричинений зливами каменепад на гірських дорогах заблокував проїзд до понад 50 сіл. Про це повідомляє ряд російських Telegram-каналів.

Дагестан знову "підтопило"

Дагестан знову підтопило. Вулиці у Махачкалі знову пішли під воду. У 139 населених пунктах пропало світло, а через спричинений зливами каменепад виявилися заблокованими понад 50 сіл", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Махачкалі житловий будинок обвалився внаслідок сильного потопу. За словами очевидців, фундамент будинку на вулиці Газопровідній почав йти під ґрунт.

"Попередньо, всередині були люди, про жертви не повідомлялося. Мешканців найближчих багатоповерхівок попросили евакуюватись. Сьогодні в Дагестані затопило вулиці та будинки в Дербенті та Махачкалі, а також ринок у Хасавюрті. У Махачкалі також запровадили режим НС. За даними МНС, евакуйовано понад три тисячі осіб, у тому числі тисяча дітей. Без світла залишилися мешканці 139 населених пунктів у 15 районах республіки. Також скасовано деякі поїзди. Це вже друга повінь за тиждень. Загроза обвалення чотирьох багатоповерхових будинків у Махачкалі зберігається, евакуйовано близько 300 осіб, територію оточено", — вказано в повідомленні.

Також зазначається, що великі руйнування в районі нової автостанції в Махачкалі — приватні будинки складаються через потік води. Роботу зливів ускладнює велика кількість води.

"На вулиці Айвазовського нахилилися дві багатоповерхівки: мешканці новобудов вимагають у адміністрації привести архітекторів та представників компаній, які збудували будинки — кажуть, не прожили у деяких та 10 років. Наразі евакуювали понад 300 мешканців — на місці розгорнули оперативний штаб. Основною причиною підтоплення називають паводки в річках Талгінка та Черкес-Озень", — пишуть в пабліках.

"Махачкала, пр-кт Акушинського в ці хвилини. Мешканці зазначають, що минулого разу води було менше", — сказано в повідомленні.

Глава регіону Сергій Меліков поспілкувався з жителями евакуйованої багатоповерхівки на вулиці Перова в Махачкалі. За його словами, евакуйовані будинки "швидше за все, доведеться знести".

"Водночас люди залишаються на вулиці після загрози обвалення та чекають подальших рішень щодо своєї долі", — йдеться в повідомленні.

"Будинок у Махачкалі обвалився через повінь після зливи. Попередньо, в нього розмило фундамент, всередині будівлі залишались люди. Їх евакуювали співробітники МНС. У мерії додали, що є загроза обвалення ще чотирьох багатоквартирних будинків – із будівель евакуювали близько 300 людей", — повідомляють місцеві канали.

Де знаходиться Махачкала

Махачкала — місто на півдні Росії, розташоване на березі Каспійського моря. Столиця Республіки Дагестан. Найбільше місто Північно-Кавказького федерального округу та третє за чисельністю населення місто Північного Кавказу.

Регіон найбільших втрат

Зазначимо, за повідомленнями місцевих ЗМІ, що ґрунтуються на офіційних даних, саме Дагестан направляє найбільше людей з Південного та Північно-Кавказького федеральних округів до окупаційних військ РФ. Внаслідок чого, там фіксуються найбільші втрати серед населення.

