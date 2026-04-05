Взрывы, пожар и зарево: в России дроны атаковали важный завод, что там делали (фото, видео)

Огонь охватил территорию всей промзоны

В ночь на 5 апреля в российском городе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы после атаки беспилотников. В результате на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" произошел масштабный пожар.

Информацию об этом после полуночи стали публиковать Telegram-каналы. Вместе с тем в пабликах уже распространилось большое количество фотографий и видео с места происшествия.

На кадрах видно, что небо над промзоной стало красным, поднимается дым. В городе также работало ПВО.

Внимание! Некоторые видео содержат нецензурную лексику!

"Лукойл-Нижегороднефтеоргси́нтез" — предприятие топливно-масляного профиля в Кстово, введённое в строй в 1958 году. Входит в состав ПАО "Лукойл".

Завод перерабатывает смесь нефти из Западной Сибири и Татарстана. Нефть на завод поступает по двум нефтепроводам: Альметьевск — Нижний Новгород и Сургут — Полоцк. Готовая продукция отгружается железнодорожным, автомобильным и речным транспортом, а также по трубопроводу.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргси́нтез" в Кстово

За год данный завод перерабатывает порядка 15–17 млн тонн нефти. Это делает его одним из ключевых НПЗ в стране.

Производит основные виды топлива:

бензин

дизель

керосин, битум, масла и др.

Таким образом, НПЗ напрямую влияет на топливный рынок на территории России.

Стоит отметить, что это уже не первая атака на данный НПЗ с начала полномасштабной войны в Украине:

В ночь на 29 января 2025 года дроны атаковали промышленную зону в городе Кстово.

12 марта 2025-го произошла новая атака дронов, что привело к повреждению одной из ректификационных колонн наибольшей установки первичной переработки.

В ночь на 13 июля 2025 года дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово, вызвав пожар и отключение электроэнергии в нескольких районах.

В ночь на 4 ноября 2025 года предприятие было атаковано неизвестными беспилотниками. В результате произошел пожар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России прогремел взрыв на важном заводе. После этого на месте происшествия начался пожар.