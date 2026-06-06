Сладкая легенда Харькова: как выглядит и сколько стоит торт, которому 130 лет
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Одной из главных фишек десерта заключается в том, что торт состоит из 30 кусочков и круглого центра
Настоящим символом города Харьков гордо называют популярный торт под названием "Харьковский", который впервые вышел в продажу в далеком в 1896 году и с тех пор полюбился как самым маленьким, так и взрослым.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, в чем особенность этого лакомства и почему его так любят горожане и гости Харькова.
Десерт представляет собой порционный шоколадно-вафельный торт, покрытый шоколадной глазурью. Торт декорирован фигурками из шоколада и фруктами из помадки. Он состоит из 11 слоев вафель, перемащенных начинкой из какао, масла и измельченных орехов.
Создали легендарный торт на фабрике Бормана, которая открылась в Харькове в 1896 году. Жорж (Григорий) Борман являлся украинским предпринимателем с немецкими корнями. В наше время фабрика носит название "Бисквит-Шоколад".
Одной из главных фишек десерта заключается в том, что торт состоит из 30 кусочков и круглого центра. Стандартный вес — 1500 грамм.
Почему же "Харьковский" торт любят и дети, и взрослые?
Секрет популярности этой сладости отмечают в удачном сочетании хрустящих вафельных коржей, нежной шоколадно-ореховой начинки и насыщенной глазури. Детям нравится сладкий шоколадный вкус и необычная форма десерта, разделенного на порционные кусочки.
Взрослые же любят торт за знакомый вкус из детства. У многих он вызывает теплые воспоминания о семейных праздниках.
Потому лакомство остается популярным для всех поколений.
Сколько стоит Харьковский торт
Стоимость торта немного разнится в зависимости от торговой точки.
Так, в "Ашане" десерт обойдется в 1725,50 грн.
В "Сильпо" торт обойдется покупателям в 1799 гривен.
В супермаркете "Класс" торт продают за 1432 грн.
В "Розетке" заказать Харьковский торт можно за 1529 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что торт без муки стал визитной карточкой Херсона. Как выглядит и сколько стоит десерт.