Сладкая легенда Харькова: как выглядит и сколько стоит торт, которому 130 лет

Одной из главных фишек десерта заключается в том, что торт состоит из 30 кусочков и круглого центра

Настоящим символом города Харьков гордо называют популярный торт под названием "Харьковский", который впервые вышел в продажу в далеком в 1896 году и с тех пор полюбился как самым маленьким, так и взрослым.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, в чем особенность этого лакомства и почему его так любят горожане и гости Харькова.

Десерт представляет собой порционный шоколадно-вафельный торт, покрытый шоколадной глазурью. Торт декорирован фигурками из шоколада и фруктами из помадки. Он состоит из 11 слоев вафель, перемащенных начинкой из какао, масла и измельченных орехов.

Харьковский торт

Создали легендарный торт на фабрике Бормана, которая открылась в Харькове в 1896 году. Жорж (Григорий) Борман являлся украинским предпринимателем с немецкими корнями. В наше время фабрика носит название "Бисквит-Шоколад".

Одной из главных фишек десерта заключается в том, что торт состоит из 30 кусочков и круглого центра. Стандартный вес — 1500 грамм.

Почему же "Харьковский" торт любят и дети, и взрослые?

Секрет популярности этой сладости отмечают в удачном сочетании хрустящих вафельных коржей, нежной шоколадно-ореховой начинки и насыщенной глазури. Детям нравится сладкий шоколадный вкус и необычная форма десерта, разделенного на порционные кусочки.

Взрослые же любят торт за знакомый вкус из детства. У многих он вызывает теплые воспоминания о семейных праздниках.

Потому лакомство остается популярным для всех поколений.

Харьковский торт

Сколько стоит Харьковский торт

Стоимость торта немного разнится в зависимости от торговой точки.

Так, в "Ашане" десерт обойдется в 1725,50 грн.

Харьковский торт в "Ашане"

В "Сильпо" торт обойдется покупателям в 1799 гривен.

Харьковский торт в "Сильпо"

В супермаркете "Класс" торт продают за 1432 грн.

Харьковский торт в "Класс"

В "Розетке" заказать Харьковский торт можно за 1529 гривен.

Харьковский торт в "Розетке"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что торт без муки стал визитной карточкой Херсона. Как выглядит и сколько стоит десерт.