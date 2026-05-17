Прилеты, пожары и густой дым: Москва и область всю ночь была под массированной атакой

В сети распространяются видео последствий

В ночь а 17 мая Московскую область в России массированно атаковали неизвестные дроны. Прогремело большое количество взрывов и уже известно о прилетах.

Информация об этом появилась в сети. Мониторинговые каналы сообщали, что на российскую столицу могут лететь порядка 300 беспилотников, а позже паблики стали публиковать видео с мест происшествия, на которых видны последствия атаки.

Так, одной из целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод — акционерное общество "Газпромнефть — Московский НПЗ", которое расположено в Москве в районе Капотня. Завод обеспечивает значительную долю потребностей Москвы и Подмосковья в топливе.

В деревне Дурыкино Московской области горит наливная станция нефтепродуктов "Солнечногорская". Ее главная задача заключается в отгрузках топлива из кольцевого нефтепродуктопровода в бензовозы, которые обеспечивают бесперебойное снабжение транспортных магистралей Москвы. Сейчас станция обслуживает примерно 100 бензовозов в сутки, а это порядка 2 000 тонн топлива.

Мощные взрывы раздавались также в Зеленограде — одном из 12 административных округов города Москвы. На опубликованных кадрах видно, что в городе пострадали жилые дома, при этом местные говорят о работе ПВО. Не секрет, что работа российской противовоздушной обороны неоднократно приводила к подобным случаям.

Также согласно информации в сети, в Зеленогорске оказались под ударом предприятия Ангстрем, которое занимается производством микроэлектроники и объект "Транснефть", который занимается транспортировкой нефти.

В городе Дубна Московской области взрывы гремели в районе МБК "Радуга" — это российское проектно-конструкторское бюро, которое специализируется на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".

В одном из ключевых аэропортов России — Шереметьево также был виден дым после взрывов. Из-за атаки были задержаны 11 рейсов, в Домодедово — ещё пять, во Внуково — 48.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявлял, что за последние сутки сбито якобы более 120 БПЛА, летевших на столицу РФ.

В Химках на северо-западе центральной части Московской области на крыше здания горел обломок дрона.

Кроме того, под массированной атакой этой ночью оказался оккупированный Крым. Было громко на аэродроме "Кача", в Казачьей бухте, Инкермане и Севастополе (авиабаза "Бельбек").

