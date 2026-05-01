В России придумали абсурдное объяснение пожара в Туапсе. Украинцы уже насмехаются

Утечка с НПЗ повлекла загрязнение пляжей и моря

В России нелепо объяснили причины "нефтяных" дождей и пожаров в Туапсе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил украинские дроны, но не в ударах.

Как пишут росСМИ, в России катастрофическую ситуацию с нефтью назвали ИПСО. Людей убеждают в том, что горящую нефть на город сбрасывают украинские дроны.

"Мы видим новую подлую инновационную тактику врага — они цепляют к дронам баки с мазутом. Зачем? Чтобы во время сбития создать яркое пламя, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру", — говорит Кондратьев.

По его словам, от атаки дронов якобы нет никаких значительных повреждений, а утечка нефти в море и "нефтяные дожди" не обусловлены попаданиями. При этом власти Туапсе активно рассказывают, как борются с нефтью на побережье. Уже начали привлекать тяжелую технику, ведь утечка с НПЗ повлекла загрязнение пляжей и моря.

Как убирают нефть на пляже в Туапсе

Украинцев в сети такое абсурдное оправдание пожаров очень развеселило. Многие не понимают, как этому абсурду можно верить. Пользователи писали:

Совсем тупой, надо было говорить, что сгенерировано ИИ.

Гойда. Почему они несчастные? Нефть падает с неба. Пусть собирают ее лопатами и делают бензин для продажи.

Да нет. Это же просто огнедышащий дракон пролетает.

Не**ый такой бензобак упал с дроном, тонн на пятьсот.

Что предшествовало

В конце апреля дроны атаковали в Туапсе НПЗ. В результате атаки произошла утечка нефти и начался сильный пожар. За считанные минуты город накрыло густое черное облако дыма. Начиная с 28 апреля в Туапсе несколько раз раздавались взрывы, большинство на НПЗ.

Пожар в Туапсе. Фото: росСМИ

После сильного пожара в городе выпал "нефтяной дождь", а власти объявили чрезвычайную ситуацию.

"Нефтяной дождь" в Туапсе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Перми в конце апреля также раздавались взрывы. Под ударом находился НПЗ.