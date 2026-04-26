"Самая массированная атака в апреле": в России атакован один из крупнейших НПЗ и не только (видео)

Местные рассказали, что происходило в городах

В ночь на 26 апреля в российском городе Ярославль прогремели взрывы. Неизвестные беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Также дроны могли атаковать нефтеобъект "Дружбы" (ЛПДС) в Тамбовской области.

Соответствующие кадры были опубликованы в сети. На фото и видео видно, что в Ярославле на месте происшествия случился серьезный пожар.

Клубы черного дыма поднимаются над городом.

В соцсетях местные жители сообщают о не менее 15 взрывах. В городе была слышна сирена, в окнах от "хлопков" дрожали окна, а на улицах срабатывала сигнализация в автомобилях.

Перед этим в Ярославле была объявлена "беспилотная опасность". Также из-за угрозы прекратил временно работать аэропорт в городе.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в Telegram, что якобы на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА.

"Пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается", — говорится в его заявлении.

Как сообщается в Telegram-канале "Supernova+" на заводе горит установка вакуумной перегонки.

Справка:

Ярославнефтеоргсинтез ("Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", "Славнефть-ЯНОС") — крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Расположен в Ярославле.

Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по переработке нефти. Профиль НПЗ — топливно-масляный.

На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут; базовые, компрессионные, трансмиссионные и индустриальные масла; битумы — дорожные, кровельные и строительные; парафино-восковая продукция, ароматические углеводороды.

В числе потребителей продукции завода — практически все крупные предприятия Центрального и Северо-Западного регионов России, а также аэропорты, Управление Северной железной дороги и объекты военно-промышленного комплекса.

Тамбовская область

Ночью на территории области была зафиксирована активность неизвестных беспилотников.

Над городом Мичуринск, по словам местных, слышали взрывы, работала противовоздушная оборона. За пределами города произошел пожар.

Там знаходиться важный объект — ЛПДС "Никольское", объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов.

Линейно-производственные диспетчерские станции осуществляют перекачку, приём, хранение и распределение различных видов нефтепродукции. Одна из наиболее крупных ЛПДС расположена как раз в Тамбовской области Мичуринском р-не, около села Новоникольское. Предприятие имеет важное стратегическое значение не только для населённого пункта и области, но и для всего государства. Оно обеспечивает светлыми (масла и мазуты) и тёмными (топливо для двигателей) нефтепродуктами как соседние регионы, так и отдалённые.

Это станция, которая через нефтепровод "Дружба" принимает, перекачивает и распределяет нефть по РФ и на экспорт через Беларусь.

Стоит отметить, что россияне назвали эту атаку одной из самых масштабных с конца марта текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в российском Туапсе после взрывов дронов горел стратегический завод "Роснефти".