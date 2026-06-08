Пашинян не только премьер Армении, но и тиктокер: какие его видео стали вирусными

На канале политика почти полмиллиона подписчиков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который уже успел заявить о победе своей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, хотя официальных результатов еще не было, активно ведет соцсети. В Тик Ток его страница имеет более 400 тысяч подписчиков.

"Телеграф" расскажет, что постит Пашинян в сети и какие комментарии получает. Заметим, что некоторые видео собрали сотни тысяч просмотров.

В основном на странице премьера видео о его политической работе, многие ролики посвящены именно предвыборной кампании. Но они набирают от нескольких десятков до сотни тысяч просмотров. Также есть и современные видео под соответствующие треки. Хотя на них Пашинян почти ничего особенного не делает: либо ходит с серьезным лицом, либо сидит в шляпе и показывает сердце руками, они набирают много одобрительных отзывов.

К примеру, одно из самых популярных видео Пашиняна – это, где он с грустным лицом сидит и слушает трек "ПММЛ" Земфиры.

Также достаточно много просмотров и комментариев набрало видео, где Пашинян показал, как обедает в обычном общепите. Он сделал заказ, за который рассчитался и сел за столик.

В комментариях пользователи пишут в основном положительное:

Думала ли Земфира, что под ее песни будет грустить премьер-министр Армении?

У Пашиняна явно хороший вкус в музыке.

Пашинян, которому все равно на хейт, он продолжает быть лучшим премьер-министром.

Путин из бункера не выходит, а этот спокойно гуляет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США усомнились в здоровье президента Дональда Трампа после его публичной истерики.