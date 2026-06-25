Путин готовится к мобилизации, заявляют в РФ: когда это произойдет и как повлияет на ход войны

Кампания может стартовать осенью 2026 года после выборов в Госдуму

В России снова заговорили о новой волне мобилизации. По данным ряда независимых медиа и источников, приближенных к российским властям, этот сценарий рассматривается из-за проблем с набором контрактников в армию. "Телеграф" собрал все, что известно о планах Кремля, и мнения украинских военных экспертов по этому поводу.

К чему готовятся в Кремле

Российские власти все больше сталкиваются с нехваткой желающих воевать с Украиной. По информации издания Важные истории, набор контрактников в четвертом квартале 2025 года сократился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На это указывают данные о расходах федерального бюджета.

Сайт Meduza со ссылкой на слова сотрудника военкомата в Сибири отмечает, что набор на службу сейчас идет "в основном за счет ментов", а также вербовки задержанных за преступления в обмен на освобождение от наказания.

Те же, кого удается разными способами уговорить подписать контракт, часто мало пригодны к военной службе из-за возраста и состояния здоровья. Таких в русской армии называют "одноразовыми".

"Подразделения укомплектованы на 30, в лучшем случае на 40%, — отметил один из мобилизованных в ВС РФ изданию Верстка — Отдельные роты (снайпера, ПВО) расформовывают, оставляют по 15–30 человек вместо 60–80. Освободившихся после трех дней на полигоне гонят в пехоту".

Армия РФ

Ни повышение выплат, ни более агрессивная пропаганда службы в армии ситуацию не улучшают.

На этом фоне в администрации президента РФ вроде бы начали рассматривать более радикальные варианты.

Сразу 8 источников, работающих с администрацией президента РФ и близких к силовому блоку, сообщили журналистам, что одним из возможных сценариев является оглашение новой волны мобилизации. Один из них отметил, что подготовка к этому ведется уже несколько месяцев.

Источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из "гипотетических жестких мер":

"Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные ему [Владимиру Путину] якобы гарантируют полный контроль над четырьмя украинскими регионами при наличии человеческих ресурсов", — отметил силовик.

Собеседник журналистов, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более "спокойном варианте" :

"Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части вместо мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют", – пояснил он.

"Одноразовых" солдат становится все больше

Один из мобилизованных прямо заявил журналистам: "У нас здесь людей нет, дураки за деньги кончились. Так что либо мобилизация, либо договорняк с потерей лица и невыполненные условия и цели СВО. Я думаю, выбор здесь очевиден, да?".

Когда это может произойти

Произойти это может сразу после выборов в Государственную думу, которые назначены на 20 сентября 2026 года. Рассматривается вариант, при котором новоизбранные депутаты обратятся к Владимиру Путину с призывом провести мобилизацию.

Хотя в Кремле публично отрицают подготовку таких мероприятий, некоторые из представителей Госдумы уже выступили с фальстартом. Так, в начале июня в Telegram-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева появилось недвусмысленное сообщение:

"Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение по этому поводу уже принято и оно будет осенью", — написал Гурулев.

Андрей Гурулев

Впоследствии политик удалил сообщение и заявил, что его аккаунт сломали, а информация о мобилизации не является официальной.

Что это значит для Украины

Вероятность объявления новой волны мобилизации в РФ не исключает президент Украины Владимир Зеленский. В мае 2026 года, комментируя очередное ограничение доступа к соцсетям в РФ, глава государства отметил, что это может свидетельствовать о страхе Кремля перед реакцией россиян на предстоящую мобилизацию.

"На мой взгляд, более глубокая задача – чтобы не было бунтов. Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за нескольких вещей или вариантов. Первое – общая мобилизация, большая мобилизация в России. Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву, безусловно, и Санкт-Петербург", – отметил президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что большая мобилизация может потребоваться Кремлю для того, чтобы "повторить наступление, большое наступление на Украину". Впрочем, может быть вариант Б — небольшое параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил.

Владимир Зеленский

В то же время, по мнению военно-политического обозревателя группы "Інформаційний спротив" Александра Коваленко даже если Кремль объявит мобилизацию, ожидаемого результата на фронте это не даст, ведь количество солдат не равно качеству войска.

В комментарии "Телеграфу" эксперт отметил: то, что происходит сейчас, может угрожать Украине только затягиванием войны.

"Они мобилизацией не смогут решить те системные проблемы, которые у них возникли по состоянию на данный момент. Проблем большое количество и они не решаются только человеческим ресурсом. Потому что Украина в вопросах создания новых тактических элементов на поле боя, а также в технологическом решении имеет доминирующую позицию", — пояснил Коваленко.

Александр Коваленко

По оценке Коваленко, мобилизация может потребоваться Кремлю, чтобы растянуть войну на весь 2027 год, в том же формате и той интенсивности, которую мы имеем сейчас. И именно это основная угроза массовой мобилизации в РФ.

"Без прорыва, обвала обороны и так далее, чтобы хотя бы сдерживать позиции. Затягивание войны – вот чем это может нам угрожать", – резюмировал обозреватель.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", Кулеба объяснил, за что держатся российские власти и чего панически боятся в Кремле.