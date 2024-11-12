Противница Украины станет главой одного из ключевых министерств США

Чиновница известна своей жесткой позицией относительно нелегальных мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп определился с именем еще одного топ-чиновника. Так губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм скорее всего получит пост главы Департамента внутренней безопасности (DHS).

Об этом сообщает CNN. Она отметилась весьма жесткими заявлениями в отношении мигрантов и даже критиковала представителей коренных племен из-за наркоторговли, что привело к тому, что вожди запретили ей посещать некоторые племенные территории.

Ноэм является известной сторонницей Трампа, выступала против ограничений из-за Covid-19, а также против ограничений на ношение оружия. В свое время её даже рассматривали на должность вице-президента страны.

Губернатор Южной Дакоты также говорила, что поддержка Украины является "пустой тратой" и "дорогостоящей стратегической ошибкой", поскольку подтолкнет Россию к углублению отношений с Китаем. Кроме того, она считала, что США слишком сильно полагаются на санкции, как средство сдерживания Кремля.

Однако стоит понимать, что DHS это ведомство, которое занимается внутренними вопросами, включая контртерроризм, безопасность границ, иммиграцию, чрезвычайными ситуациями и другим. Поэтому можно предположить, что на этом посту ей будет не до Украины.

К тому же во время предыдущей каденции Трампа DHS сменило пятерых руководителей, из которых лишь двоих утвердил Сенат.

Напомним, сенатор от Флориды Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолтц станут Государственным секретарем и советником Трампа по национальной безопасности. "Телеграф" ранее писал, что известно о Рубио и Уолтце и как они относятся к Украине.