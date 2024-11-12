Противниця України стане головою одного з ключових міністерств США

Чиновниця відома своєю жорсткою позицією щодо нелегальних мігрантів

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з ім’ям ще одного топчиновника. Так губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем швидше за все отримає посаду голови Департаменту внутрішньої безпеки (DHS).

Про це повідомляє CNN. Вона відзначилася дуже жорсткими заявами щодо мігрантів і навіть критикувала представників корінних племен через наркоторгівлю, що призвело до того, що вожді заборонили відвідувати деякі племінні території.

Ноем є відомою прихильницею Трампа, яка виступала проти обмежень через Covid-19, а також проти обмежень на носіння зброї. Свого часу її навіть розглядали на посаду віцепрезидента країни.

Губернатор Південної Дакоти також говорила, що підтримка України є "порожньою тратою" та "дорогою стратегічною помилкою", оскільки підштовхне Росію до поглиблення відносин із Китаєм. Крім того, вона вважала, що США надто покладаються на санкції, як засіб стримування Кремля.

Однак варто розуміти, що DHS це відомство, яке займається внутрішніми питаннями, включаючи контртероризм, безпеку кордонів, імміграцію, надзвичайні ситуації та інші. Тому можна припустити, що на цій посаді їй буде не до України.

До того ж під час попередньої каденції Трампа DHS змінило п’ятьох керівників, з яких лише двох затвердив Сенат.

Нагадаємо, сенатор від Флориди Марко Рубіо та конгресмен Майкл Уолтц стануть Державним секретарем та радником Трампа з національної безпеки. "Телеграф" раніше писав, що відомо про Рубіо та Уолтца і як вони ставляться до України.