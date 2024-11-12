"Придется отправлять войска": Борис Джонсон оценил планы Трампа по Украине

Поражение Украины почувствует весь мир

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон оценил планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, Лондону, возможно, придется подумать об отправке войск в Украину.

Его слова приводит The Telegraph. Джонсон отметил, что в окружении Трампа есть люди, которые высказывают "сумасшедшие идеи" относительно российского вторжения в Украину.

Он отметил, что выделенные на оружие для ВСУ деньги являются инвестицией в сдерживание экспансионизма России и Китая. Кроме того, он подчеркнул, что если Украина падет, то новые конфликты могут вспыхнуть в странах Балтии, Грузии или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана возрождающейся Россией, угрожающей разным частям Европы, и нам тогда придется платить за отправку британских войск для помощи в защите Украины", — отметил экс-премьер.

Джонсон добавил, что в Республиканской партии есть много людей со "странными фанатскими чувствами к Путину" и Трамп к ним прислушивается. Политик назвал это "безумием" и подчеркнул, что это неправильно.

Вместе с тем он напомнил, что именно Трамп передал Украине ПТРК Javelin, без которых битва за Киев могла бы закончиться совсем иначе.

Стоит отметить, что Джонсон и Трамп поддерживали теплые отношения из-за схожести идеологий, из-за этого бывший премьер даже получил прозвище "британский Трамп". Последняя встреча между ними состоялась в июле 2024 года, после покушения на тогда еще кандидата в президенты США.

Кроме того Джонсон неоднократно говорил, что победа Трампа пойдет Украине на пользу.

Как сообщалось ранее, бывший госсекретарь США в предыдущей администрации Трампа Майк Помпео рассказал, что избранный президент не позволит России захватить Украину. Он убежден, что глава Белого дома понимает, что это противоречит стратегическим интересам США.