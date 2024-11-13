Телеведущий станет новым министром обороны США

Будущий глава Пентагона известен своими консервативными убеждениями

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность министра обороны. Им станет телеведущий Fox News Пит Хегсет.

Об этом сообщает CNN. Хегсет является давним сторонником Трампа и придерживается консервативных взглядов.

В основном Хегсет акцентировал в своих публичных заявлениях внимание на внутренних проблемах США вроде экономики, политики и социальных тем. Поэтому его мнение об Украине остается неизвестным.

После начала российского вторжения в Украину он несколько раз приводил анализ хода боевых действий на канале Fox. Тогда он говорил, что российская армия недооценила ВСУ.

Хегсет имеет степень магистра государственной политики Гарвардского университета и с 2003 года служит в Нацгвардии. Он участвовал в операциях в Ираке и в Афганистане, а по возвращению занимался продвижением интересов ветеранов.

В 2012 хотел попасть в Сенат США от Миннесоты, но в итоге снял кандидатуру. С 2014 года работает на канале Fox. Был трижды женат и имеет семерых детей от разных браков.

Напомним, сенатор от Флориды Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолтц станут Государственным секретарем и советником Трампа по национальной безопасности. "Телеграф" ранее писал, что известно о Рубио и Уолтце и как они относятся к Украине.