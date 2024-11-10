Это разгром: завершение подсчета голосов на выборах в США показало интересную деталь

Инаугурация нового президента назначена на 20 января.

В Соединённых Штатах Америки закончили подсчет голосов на президентских выборах. Кандидат Дональд Трамп одержал победу во всех "колеблющихся штатах".

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что всего Трамп получил 312 голосов избирателей, а его оппонент, действующая вице-президент Камала Харрис от Демократической партии – 226 голосов.

Как стало известно, Трамп помимо Аризоны победил в таких штатах, как Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада.

Отмечается, что в 2020 году американский политик одержал победу в шести из семи "шатких" штатов – с небольшим проигрышем в Северной Каролине — и получил 306 голосов от Коллегии выборщиков против 232 голосов.

К слову, он получал 306 голосов выборщиков во время своей победы над Хиллари Клинтон в 2016 году.

По данным Associated Press, в 2024 году Трамп набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране, или 50,5% против 70,9 миллиона, которые поддержали Гаррис (48%).

Республиканская партия, представляемая Трампом, вскоре получит большинство в обеих палатах американского парламента – Сенате и палате представителей. Это позволит Трампу максимально эффективно проводить свою политику.

Инаугурация нового президента назначена на 20 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональ Трамп заявлял, что закончит войну через 24 часа, если станет президентом США. Кроме того, он давал много других обещаний.