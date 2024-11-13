Телеведучий стане новим міністром оборони США

Майбутній глава Пентагону відомий своїми консервативними переконаннями

Обраний президент США Дональд Трамп визначився із кандидатурою на посаду міністра оборони. Ним стане телеведучий Fox News Піт Хегсет.

Про це повідомляє CNN. Хегсет є давнім прихильником Трампа та дотримується консервативних поглядів.

В основному Хегсет акцентував у своїх публічних заявах увагу на внутрішніх проблемах США на кшталт економіки, політики та соціальних тем. Тому його думка щодо України залишається невідомою.

Після початку російського вторгнення в Україну він кілька разів наводив аналіз перебігу бойових дій на каналі Fox. Тоді він казав, що російська армія недооцінила ЗСУ.

Хегсет має ступінь магістра державної політики Гарвардського університету та з 2003 року служить у Нацгвардії. Він брав участь в операціях в Іраку та в Афганістані, а після повернення займався просуванням інтересів ветеранів.

У 2012 хотів потрапити до Сенату США від Міннесоти, але у підсумку зняв кандидатуру. З 2014 працює на каналі Fox. Був тричі одружений та має сімох дітей від різних шлюбів.

Нагадаємо, сенатор від Флориди Марко Рубіо та конгресмен Майкл Уолтц стануть Державним секретарем та радником Трампа з національної безпеки. "Телеграф" раніше писав, що відомо про Рубіо та Уолтца і як вони ставляться до України.