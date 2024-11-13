Трамп намекнул на третий президентский срок: возможно ли это

Для еще одного срока американским законодателям пришлось бы менять конституцию

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может пойти на третий срок. Это противоречит Конституции США.

Об этом он сообщил во время выступления перед Республиканской партией в Палате представителей. Его слова приводит журнал Barrons, который ссылается на сообщение AFP.

"Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова. Конечно, если вы не скажете: "Он хорош, нам нужно придумать что-то еще", — пошутил Трамп. Его комментарий встретили смехом.

Стоит отметить, что 22-я поправка в Конституцию США запрещает занимать президентский пост более, чем два срока. Чтобы отменить ее, Трампу бы пришлось заручиться большинством в Конгрессе и в законодательных органах всех штатов, что сделать не так-то и просто.

Издание Vox решило узнать у специалиста по конституционному праву, профессора права Стэнфордского университета Майкла Макконнелла нет ли каких-то лазеек, которые позволили бы Трампу обойти это ограничение и получило четкий ответ.

"Нет. Таких нет. Это будет его последняя попытка баллотироваться на пост президента", — сказал Макконнелл.

Как сообщалось ранее, бывший госсекретарь США в предыдущей администрации Трампа Майк Помпео рассказал, что избранный президент не позволит России захватить Украину. Он убежден, что глава Белого дома понимает, что это противоречит стратегическим интересам США.