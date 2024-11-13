Трамп намерен быстро закончить войну в Украине: топ-генерал НАТО прокомментировал его планы

Он сказал, как будут действовать европейские союзники в НАТО, если команда Трампа вдруг начнет отступать в вопросе поддержки Украины

Сценарий остановки российско-украинской войны, при котором Кремль будет чувствовать себя победителем, точно не будет в интересах Соединенных Штатов. Белому дому необходимо учесть фактор сотрудничества с Россией Северной Кореи, иначе Штаты "выстрелят себе в ногу".

Такое мнение выразил глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований. Об этом пишет "Европейская правда".

Ему задали вопрос, как будут действовать европейские союзники в НАТО, если команда новоизбранного президента США Дональда Трампа начнет отступать в вопросе поддержки Украины, – напомнив о том, как европейцы без особого сопротивления встретили решение США уйти из Афганистана, что закончилось хаотичной эвакуацией из Кабула и триумфом "Талибана".

В свою очередь Бауэр отметил, что есть огромная разница между операцией в Афганистане и ситуацией, возникшей с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

"Если честно, Афганистан не был стратегически важным. Мы пробыли там 20 лет, мы многое сделали, кто-то за это отдал жизнь, но если ставить вопрос, было ли это стратегически важно, – ответ будет "нет". Была ли Украина стратегически важна – да. Потому что здесь вопрос о системе основанного на правилах международного порядка, это о "сердце Европы", это об амбициях России и – опосредованно – амбициях Китая", – отметил адмирал.

Бауэр подчеркнул, что позволить Путину выйти победителем из этой войны — не в планах и интересах США.

"Поэтому если послушать заявления президента Трампа о "24 часах" – которые вероятно больше метафора, чем буквально 24 часа, но "очень быстро", – я не могу себе представить, что в интересах США – позволить Путину выйти из этого конфликта победителем. Это не в интересах США", – продолжил Бауэр.

Глава военного комитета НАТО считает, что Белому дому необходимо учесть фактор сотрудничества с Россией Северной Кореи, которая не только помогает оружием, но и отправляет своих военных, получая в обмен военные и космические технологии, что станет вызовом и проблемой для США.

Напомнил Бауэр и о роли Китая, который не дает военной помощи, но помогает РФ получать необходимые товары и компоненты.

"Невозможно решить ситуацию с Украиной, не принимая во внимание всех этих игроков. Иначе США выстрелят себе в ногу", – отметил Роб Бауэр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что на Западе пишут о планах Трампа относительно Украины.