Для ще одного терміну американським законодавцям довелося б міняти конституцію

Обраний президент США Дональд Трамп припустив, що може піти на третій термін. Це суперечить Конституції США.

Про це він повідомив під час виступу перед Республіканською партією у Палаті представників. Його слова наводить журнал Barrons, який посилається на повідомлення AFP.

"Підозрюю, що я не балотуватимусь знову. Звичайно, якщо ви не скажете: "Він хороший, нам потрібно придумати щось ще", — пожартував Трамп. Його коментар зустріли сміхом.

Варто зазначити, що 22-га поправка до Конституції США забороняє обіймати президентську посаду більш ніж два терміни. Щоб скасувати її, Трампу довелося б заручитися більшістю в Конгресі та в законодавчих органах усіх штатів, що зробити не так і просто.

Видання Vox вирішило дізнатися у спеціаліста з конституційного права, професора права Стенфордського університету Майкла Макконнелла чи немає якихось лазівок, які б дозволили Трампу обійти це обмеження і одержало чітку відповідь.

"Ні. Таких немає. Це буде його остання спроба балотуватися на пост президента", — сказав Макконнелл.

Як повідомлялося раніше, колишній держсекретар США у попередній адміністрації Трампа Майк Помпео розповів, що обраний президент не дозволить Росії захопити Україну. Він переконаний, що глава Білого дому розуміє, що це суперечить стратегічним інтересам США.