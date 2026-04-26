Странные моменты эвакуации Трампа во время стрельбы в Вашингтоне заметили на видео

Ролики из зала стали детально разбирать и подмечать на них странности

В сети не утихают обсуждения громкого инцидента со стрельбой в отеле Washington Hill в ходе ежегодного ужина корреспондентов Белого дома. На одном из видео заметили интересный момент — президент Дональд Трамп был не первый, кого эвакуировали из здания после выстрелов.

Об этом в своем Telegram-канале обращает внимание украинский блогер и активист Сергей Стерненко.

"Что показательно: агенты Секретной службы первыми выводили не президента США, а Джей Ди Венса. Лишь потом они увели Трампа, который по дороге упал", — пишет он.

На кадрах можно заметить, что первым из зала выводят вице-президента США Джей Ди Вэнса, пока Дональд Трамп оставался за столом. После этого спустя несколько секунд агенты вернулись в зал, прикрыли собой американского лидера и эвакуировали его из помещения.

Также видно, что Трамп споткнулся и упал при выходе из зала. Его закрывали со всех сторон, пока он не скрылся за дверью.

К слову, на мероприятии также присутствовала посол Украины в США Ольга Стефанишина. На своей странице в Facebook она показала, как пряталась под столом после выстрела. Примечательно, что остальные гости рядом сидят на своих стульях.

"Попытка покушения на президента США Д.Трампа. С президентом и первой леди все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату", — написала она в Facebook

Предыстория

В ночь на 26 апреля во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома в зале ресторана на территории отеля Washington Hill в Вашингтоне раздались выстрелы. В помещении находился также президент США Дональд Трамп.

Во время брифинга после стрельбы он отметил, что стрелявший был вооружен несколькими средствами нападения. Злоумышленник набросился на контрольно-пропускной пункт, в результате этого пострадал сотрудник Секретной службы. Он получил ранения.

Предварительно, задержанному мужчине 30 лет. После поимки правоохранители отправились в его квартиру в Калифорнии.

Стрелок был задержан

К слову, это тот самый отель, возле которого Джон Хинкли-младший пытался совершить покушение на президента Рональда Рейгана в 1981 году.

