Обвинение, имя стрелка, реакция мира и не только: все детали покушения на Дональда Трампа

"Телеграф" собрал информацию, которая известна на данный момент после стрельбы в Трампа.

В США во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы в то время, как он произносил речь перед своими сторонниками. Стрельба произошла на предвыборной мере фактического кандидата в президенты Дональда Трампа в небольшом городе Батлер в штате Пенсильвания.

Покушение на Трампа – что известно

Врачи диагностировали шаровое ранение правого уха, Трамп заявил, что потерпел "значительную потерю крови". Его уже выписали из больницы. Погиб один из присутствовавших на ралли Трампа, еще двое получили серьезные ранения. Сам Дональд Трамп рассказал, как его ранили.

Нападающего – 20-летнего жителя Пенсильвании Томааса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. У стрелка нашли самозарядную винтовку AR – одно из самых распространенных средств совершения массовой стрельбы в США. Мотивы покушения пока неясны. Однако после попытки покушения на Трампа несколько человек сообщили, что незадолго до выстрелов видели, как мужчина лезет на крышу здания и указывали на это полиции и сотрудникам службы безопасности, но те никак не отреагировали.

Федеральное бюро расследований США подтвердило, что расследует инцидент как покушение на убийство. Ранее мы уже рассказывали, что известно о Томасе Мэтью Круксе, покушавшемся на Дональда Трампа.

Сам Трамп решил не отменять поездки в город Милвоки в штате Висконсин, где в понедельник, 15 июля, открывается четырехдневный съезд Республиканской партии США. Именно на этом съезде официально объявить кандидата в президенты от партии.

После покушения президент США Джо Байден позвонил своему конкуренту. Затем он осудил стрельбу и заявил, что в "Америке нет места насилию".

В то же время, как пишет The Washington post, подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе молились и поддерживали бывшего президента Дональда Трампа в течение нескольких часов после того, как ФБР назвало попытку убийства во время предвыборного митинга в Батлере, Пенсильвания, в субботу вечером.

Около 30 обвинили президента Байдена, Демократическую партию или представителей СМИ в якобы подстрекательстве к нападению, хотя Байден сказал, что "все должны осудить" политическое насилие в публичных комментариях из Рехобот-Бич, штат Дел.

В соцсетях уже распространяют кучу теорий заговора о стрельбе в Трампа. У X (экс-Твиттер) появился тег "как можно промахнуться?". В этих сообщениях противники Трампа задаются вопросом, как стрелок попал в ухо экс-главы США, а не в голову.

Ранее "Телеграф" уже писал, что мировые лидеры прокомментировали покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Они заявили о недопустимости насилия в политике.