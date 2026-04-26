Дивні моменти евакуації Трампа під час стрілянини у Вашингтоні помітили на відео

У мережі не вщухають обговорення гучного інциденту зі стріляниною у готелі Washington Hill під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому. На одному з відео помітили цікавий момент – президент Дональд Трамп був не першим, кого евакуювали з будівлі після пострілів.

Про це у своєму Telegram-каналі звертає увагу український блогер та активіст Сергій Стерненко.

"Що показово: агенти Секретної служби першим виводили не президента США, а Джей Ді Венса. Лише потім вони повели Трампа, який по дорозі упав", — пише він.

На кадрах можна помітити, що першим із зали виводять віцепрезидента США Джей Ді Венса, доки Дональд Трамп залишався за столом. Після цього через кілька секунд агенти повернулися до зали, прикрили собою американського лідера та евакуювали його з приміщення.

Також видно, що Трамп спіткнувся та впав під час виходу із зали. Його закривали з усіх боків, поки він не сховався за дверима.

До речі, на заході також була присутня посол України у США Ольга Стефанішина. На своїй сторінці у Facebook вона показала, як ховалася під столом після пострілу. Примітно, що решта гостей поруч сидять на своїх стільцях.

"Спроба замаху на президента США Д.Трампа. З президентом і першою леді все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрілка знешкодила, коли він намагався увірватися до кімнати", — написала вона у Facebook

Передісторія

У ніч проти 26 квітня під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому у залі ресторану на території готелю Washington Hill у Вашингтоні пролунали постріли. У приміщенні був також президент США Дональд Трамп.

Під час брифінгу після стрілянини він зазначив, що стрілець був озброєний кількома засобами нападу. Зловмисник накинувся на контрольно-пропускний пункт, у результаті постраждав співробітник Секретної служби. Він отримав поранення.

Попередньо затриманому чоловікові 30 років. Після затримання правоохоронці вирушили до його квартири в Каліфорнії.

Стрільця було затримано

До речі, це той самий готель, біля якого Джон Хінклі-молодший намагався вчинити замах на президента Рональда Рейгана у 1981 році.

