Обещал воевать за Украину: что известно о горе-"киллере" Трампа и какой срок ему грозит

Райана Рута будут судить за покушение на Дональда Трампа

В США начался отбор присяжных, которые будут решать судьбу 59-летнего Райана Раута, обвиняемого в покушении на убийство Дональда Трампа в его гольф-клубе в сентябре 2024 года. Тогда Трамп еще был кандидатом в президенты.

В отличие от стрелка в Пенсильвании, в данном случае киллер-неудачник остался жив и предстанет перед судом, который начнется в четверг, сообщает Fox News.

Что произошло

Прокуроры утверждают, что Раут, 59-летний строитель, неделями пытался убить Трампа и 15 сентября 2024 года наблюдал за местом преступления в кустарнике. Тогда агент Секретной службы заметил, как он направил винтовку на Трампа, пока тогдашний кандидат в президенты играл в гольф в своем загородном клубе в Уэст-Палм-Бич.

Раут направил винтовку на агента, но бросил оружие и скрылся с места преступления после того, как агент Секретной службы открыл огонь. Позже мужчина был арестован примерно в 64 километрах от поля для гольфа.

В судебных документах утверждается, что в ходе расследования агенты ФБР обнаружили в месте, где скрывался Раут, полуавтоматическую винтовку СКС с установленным оптическим прицелом и удлиненным магазином.

Прокуроры также утверждают, что Раут написал письмо о покушении за несколько месяцев до инцидента, которое он оставил знакомому. В письме среди прочего, говорилось:

Это было покушение на Дональда Трампа, но мне очень жаль, что я вас подвёл Райан Раут

Этот инцидент стал вторым покушением на Трампа в ходе его президентской кампании 2024 года. Примерно за два месяца до этого Трамп получил пулю в ухо во время выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Стрелок был впоследствии убит агентами Секретной службы.

Что известно о Райане Рауте

Раут был осужден за тяжкие преступления в Северной Каролине в 2002 и 2010 годах. Суд этого штата назвал более 200 судебных дел с участием Раута, начиная от попыток компаний вернуть деньги, которые они якобы им задолжали, и заканчивая налоговыми правонарушениями, пишет USA TODAY.

Обвиняемый лишился права владения огнестрельным оружием в 2002 году, когда признал себя виновным в тяжком преступлении, связанном с хранением незаконного взрывного устройства. Позже он был освобожден под залог и снова арестован за хранение огнестрельного оружия без разрешения.

Затем он снова признал себя виновным в хранении взрывного устройства с детонатором и был приговорён к условному сроку. В 2010 году он признал себя виновным в совершении тяжких преступлений после того, как ему было предъявлено обвинение в хранении краденого, включая паяльную лампу, тележку и шнур питания.

Ранее Раут работал кровельщиком и подрядчиком, но деловые отношения часто шли наперекосяк, и на него неоднократно подавали в суд люди из-за неоплаты счетов.

Примерно в 2018 году Раут переехал на Гавайи и основал компанию, предлагавшую доступные дома по индивидуальному проекту. Однако в 2024 года он не завершил проект, хотя взял крупный аванс.

Он был активным интернет-пользователем и поддерживал Украину в войне с Россией. Весной 2022 года Раут в серии постов заявил, что якобы отправился в Украину, чтобы сражаться за пострадавшую страну.

В одном из твитов он написал президенту Владимиру Зеленскому:

Я американец, который приедет сражаться вместе с вами в Украину; я лечу в Краков и любым транспортом доберусь до Киева, чтобы встретиться с вами и сражаться насмерть… Мы должны привлечь к борьбе каждого мирного жителя мира; я покажу вам пример. Атакуйте Москву сейчас Райан Раут

Также Раут самостоятельно издал книгу в 2023 году, в которой утверждал, что голосовал за Трампа в 2016 году, но позже якобы пожалел о своём решении из-за нападения на Капитолий. При этом публичные записи показали, что Раут вообще не голосовал на выборах в 2016 году, когда Трамп баллотировался впервые. На предварительных выборах 2024 года Раут голосовал за демократов.

Что грозит Райану Рауту

Вступительные заявления на судебном процессе начнутся в четверг, 11 сентября. Суд выделил четыре недели на судебный процесс над Раутом, и ожидается, что он завершится не позднее 3 октября.

Американцу предъявлены федеральные обвинения, включая покушение на убийство кандидата в президенты, нападение на федерального служащего и различные нарушения правил обращения с оружием. Если присяжные признают его виновным, ему грозит пожизненное заключение. Между тем Раут настаивает на своей невиновности.

Ранее Bloomberg сообщал, что Трампа могут убить из-за слишком низкой квалификации сотрудников Секретной службы — организации, занимающейся вопросами личной охраны лидера государства и первых лиц. Особую обеспокоенность вызывает команда снайперов Секретной службы и подразделения специальных агентов.