Это могло убить Трампа: вспыли интересные детали покушения на президента США

У многих сотрудников Секретной службы во время митинга были проблемы со связью на мобильных телефонах

Секретная служба Соединенных штатов Америки совершила ряд ошибок, которые стали следствием покушения на американского лидера Дональда Трампа в Батлере в 2024 году. Этот случай называют кульминацией многолетней неэффективной работы.

Отчет о провале Секретной службы подготовила Счетная палата США по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли. Об этом пишет Independent.

По его словам, покушение на Дональда Трампа было следствием ряда неудачных решений и бюрократических проволочек.

В отчете говорится, что Секретная служба не смогла принять меры безопасности, которые могли бы предотвратить атаку. В агентстве произошли серьезные сбои, к тому же, не было четких инструкций для агентов в ходе предвыборного митинга.

"Провал Секретной службы 13 июля стал кульминацией многолетней неэффективной работы и произошел после того, как администрация Байдена отклонила запросы об усилении мер безопасности для защиты президента Трампа. Американцы должны быть благодарны, что президент Трамп выжил в тот день и в конечном итоге был переизбран", — сказал Грассли.

Также указано, что у многих сотрудников Секретной службы во время митинга были проблемы со связью на мобильных телефонах. Это помешало эффективной коммуникации.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина, одна пуля лишь задела ухо политика, а вторая смертельно ранил случайного зрителя за его спиной. Стрелка ликвидировали на месте.

Также ФБР обнародовало некоторые детали расследования покушения. В частности, там подтвердили, что расследуют инцидент как убийство и возможный внутренний террористический акт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как покушение на Трампа изменило курс США и сблизило их с путинской Россией.