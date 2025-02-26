"Пуля пролетела мимо уха, и я услышал Бога": как покушение на Трампа изменило курс США и сблизило ее с путинской Россией

Похожие мировоззрения объединили президентов Америки и РФ в попытке изменить мировой порядок.

После трех лет полномасштабной агрессии России новый американский президент Дональд Трамп не только выбирает возобновить контакт с Владимиром Путиным, но и отказывается от каких-либо ультиматумов. Он выражает похвалу российскому лидеру за его "усилие в мирном процессе" и обращается к всеобщей истории Второй мировой войны. В то же время Зеленского он называет диктатором.

Почему Трамп и Путин все чаще звучат в унисон? Дело только в политике или в мировоззрении, где смешались ультраправые взгляды, религия и желание стать "избранными лидерами"?

Об этом "Телеграф" пообщался с известным религиоведом и доктором философских наук Людмилой Филиппович.

"Я верил в Бога, но теперь гораздо сильнее"

В отличие от своего предшественника Джо Байдена, набожного католика, Трамп редко посещал церковные богослужения. Кроме того, он не раз становился объектом публичных "безнравственных" инцидентов, связанных с сексом.

Среди них большой скандал со звездой фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, которой политик якобы заплатил за молчание об интимной связи.

Однако теперь Трамп заявил, что пережил опыт, равный религиозному пробуждению. 78-летний мужчина вроде бы стал более вероисповедным после того, как едва избежал смерти в прошлом году. Тогда пуля стрелка попала ему в ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании.

"Бог сохранил мою жизнь, чтобы я вернул Америку к величию", – отметил Трамп на инаугурации своего второго президентского срока.

Как говорит в комментарии "Телеграфу" украинская философиня и религиовед Людмила Филиппович, она слабо верит в моментальное "озарение", хотя чудо исключать нельзя.

— Для многих людей действительно случались моменты просветления, когда они внезапно получали какое-нибудь послание или внутреннее прозрение. С точки зрения религиоведения это не выглядит глубоким изменением, а вот с точки зрения религии – возможно, — говорит она.

В конце концов, как пишут западные СМИ, за первые месяцы второго срока Трамп радикально меняет лицо американской администрации. Он поддерживает все более консервативное направление политики.

Трижды женатый миллиардер в этом месяце подписал указ о создании "Офиса веры" в Белом доме, который возглавит телеевангелистка Пола Уайт. Та самая Уайт, которая в 2020 году прославилась марафонской молитвой за победу Трампа на выборах, теперь получает официальный статус духовного советника президента.

Часть людей, которыми Трамп решил окружить себя в Белом доме, имеют тесные связи с радикальными религиозными течениями. А именно с церковью Новой Апостольской Реформации (NAR) — движением, продвигающим идею доминирования христиан в политике и общественной жизни.

К примеру, спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, имеет тесные связи с людьми, ассоциирующимися с движением. Вице-президент Джей Ди Венс, крестившийся католиком в 30 лет, посещает ратушу и мероприятия церкви Новоапостольской Реформации. Также с этим движением якобы связаны министр обороны Пит Хегсет и генеральный прокурор Пэм Бонд.

"Путин и Трамп – продукты разных систем, но оба воспринимают себя как мессию"

Движение Новой Апостольской Реформации (NAR) основал Питер Вагнер — американский евангельский теолог, умерший 21 октября 2016 года в возрасте 86 лет.

Последователи Новой Апостольской Реформации провозглашают себя пророками и апостолами, которые должны восстановить "божественный порядок" в обществе. Они верят, что вся власть должна быть иерархической и сконцентрированной в руках христианских религиозных лидеров.

Также сторонники NAR часто толкуют природные катаклизмы как божественную кару за аборты и гомосексуальность. Они рассматривают преступность, бедность и расизм не как социальные вызовы, а как воплощение дьявольских сил. А это, безусловно, не имеет ничего общего с принципами демократических институтов.

Хотя Новая Апостольская Реформация все больше распространяется в Америке, значительная часть консервативных христиан рассматривает ее как секту, то есть во многом деструктивный и тоталитарный культ.

Стоит отметить, что многие штурмы Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа захватили здание Конгресса США, принадлежали к церквям, проповедующим идеи NAR. Они не просто поддерживали Трампа, а считали, что Бог наделил его миссией вернуть страну в "правильный" путь.

Сравнивая идеологию NAR с государственной доктриной путинской России, можно заметить существенное совпадение основных принципов.

В основе русской государственной идеологии лежат идеи философа Ивана Ильина о "духовной диктатуре". Путин не просто цитирует Ильина – в 2005 году он организовал перезахоронение его праха в России, превратив философа в символического вдохновителя новой русской государственности.

Ильин, как и современные идеологи NAR, считал демократию "злом", разрушающим моральные основы общества. Он проповедовал идею "божественного правителя", получающего власть не через выборы, а через мистическое призвание. А еще открыто поддерживал Адольфа Гитлера.

Людмила Филиппович: "Оба – и Путин, и Трамп – строят свою риторику на этой идее".

— Я определенно вижу между ними общие черты. И что меня удивляет – они пришли к схожей модели мышления, хотя формировались в совершенно разных условиях. Путин – продукт тоталитарного общества, воспитанный в системе русского деспотизма. Трамп – выходец из демократической, свободной Америки. Но в конце концов они оба оказались в точке, где отсутствует критическое мышление, а самих себя они воспринимают чуть ли не как мессию, призванную изменить мир, — говорит в разговоре с "Телеграфом" Людмила Филиппович.

"Часть американцев разочарована политикой демократов"

Как отмечает Людмила Филиппович, между идеологией NAR и философским наследием Ивана Ильина нет общих корней, однако они имеют схожее содержание при разных формах – это типичный пример того, как родственные идеи "витают в воздухе".

— Нет ничего удивительного в том, что некоторые идеи появляются в ответ на конкретные обстоятельства. Как социолог религии, я вижу, что на их появление влияет реальная жизнь – социальный статус населения, экономическая ситуация, материальные проблемы. Религия, по сути, есть следствие развития общественных процессов, поэтому она ощущает на себе все кризисы, конфликты и изменения, убеждена эксперт.

По ее словам, главное предназначение религии – дать человеку надежду и спасение от испытаний. И сегодня эти вызовы касаются не только отдельных людей, но всего мира.

— Окунется ли человечество в хаос событий или сумеет самоорганизоваться и выйти из кризиса? Этот вопрос актуален не только для нашей эпохи. Если посмотреть на историю, то мы увидим, что периоды расцвета и благополучия закономерно сменялись упадком и кризисами. Но после каждого падения происходило возрождение. Такие циклические колебания сопровождают человечество на протяжении всей истории, отмечает Людмила Филиппович.

Кроме того, как говорит исследовательница религии, в движении Новой апостольской реформации в США нет ничего принципиально нового для христианства.

— Евангельские течения всегда возникали как протест или оппозиция действующему положению вещей. Еще в первой трети XIX века такие движения начали принимать форму, а к середине века они уже стали институтами. В то время пытались объединить лютеран, приверженцев кальвинизма и цвинглианства в одну евангельскую церковь, — напоминает украинская профессор.

По ее словам, схожая ситуация наблюдается и сейчас.

— Часть американцев разочарована политикой демократов, чувствуя, что курс Обамы и Байдена не отвечает их интересам. Идея равенства для всех – независимо от происхождения, расы или статуса – привела к тому, что, по их мнению, большинство американцев чувствует себя дискриминированным в пользу меньшинств, – говорит Людмила Филиппович.

Именно на этом фоне появляется Трамп с риторикой "Царства Божьего на земле", которая не нуждается в ожидании Второго пришествия Христа. Он фактически обещает избирателям, что, проголосовав за него, они получат идеальные условия для жизни уже сейчас, подобно описанным в Книге Откровения Иоанну Богослову.

Но не все американцы в восторге от такого подхода, считает профессор.

— Мы уже видим протесты и черные флаги, символизирующие отказ от этого курса. Не все поддерживают Трампа, хотя его избиратели составили математическое большинство. Вопрос лишь в том, насколько это доверие и оптимизм по поводу его политического пути сохранятся в будущем, — заключает эксперт.

Конечно, когда два ядерных государства начинают руководствоваться мессианскими идеями о "божественном правлении", это представляет угрозу не только их гражданам, но и всему миру. Демократические институты, строившиеся веками, могут быть разрушены.

Остается открытым вопрос: смогут ли демократические общества найти эффективный ответ на этот вызов, не жертвуя при этом принципами религиозной свободы.