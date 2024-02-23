Какие документы и данные необходимы для получения субсидии: полный список

Документы нужно заполнять тщательно, чтобы не ошибиться

В Украине продолжается оформление субсидий. В конце февраля и частично весной их также можно получить, однако выплачиваться будут на оставшийся сезон, а затем их будут перечислять. Отопительный период длится до 1 мая.

Для тех, кто впервые подает документы на получение субсидии, важно знать, что люди должны предоставить заявление, декларацию о доходах и расходах лиц, при необходимости добавляют договор о найме жилья, справки о доходах и другие необходимые документы.

Среди них удостоверение личности. Это может быть паспорт украинского гражданина, временное удостоверение, документ беженца. Если это иностранец, он должен законно находиться на территории Украины, и это должно быть подтверждено документально. Если у вас был или есть долг за коммунальные услуги — прилагается копия договора о реструктуризации задолженности, для арендующих жилье — предоставляется договор аренды, для ВПЛ — справка ВПЛ.

Если кто-то из домовладений проживает в другом месте, но зарегистрированный в жилье, на которое получают субсидию, нужно подавать документы, подтверждающие не проживание. Например, справки о проживании в другом населенном пункте по разным причинам, в частности, работе, лечении и т.п., документы об отбывании наказания. Если есть акты обследования жилищных условий, они также добавляются в пакет документов.

Ответ о предоставлении или отказе в субсидии поступит через 10 дней. Документы можно подать как придя лично в Пенсионный фонд, так и воспользовавшись онлайн инструментами.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как подавать документы на портале Пенсионного фонда. Вышеперечисленные документы в таком случае представляются в сканированном виде.