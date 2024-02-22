Решили получить субсидию: какой доход учтут в ПФУ

Для работающих, безработных и пенсионеров доход считают по-разному

Субсидия в Украине в разгар отопительного сезона назначается с месяца подачи документов на нее. Если субсидия назначается не в начале отопительного или не отопительного периода, учитывается размер дохода за последнее полугодие. Для пенсионеров ситуация несколько иная.

Пенсионный фонд напоминает, что при назначении субсидии после начала сезона учитывается размер пенсии за месяц, предшествующий месяцу предыдущему месяцу из которого назначается жилищная субсидия. То есть при исчислении дохода будет учитываться пенсия декабря, для подавших документы в феврале.

В доход при назначении субсидии учитывается:

зарплата

обеспечение военнослужащих

пенсия

стипендия, кроме социальных

социальные выплаты, а также пособие по безработице и страховке

денежные переводы из-за границы

дивиденды от ценных бумаг

доходы в иностранной валюте

30% от реализации молока молочных продуктов или мясного сырья

другие доходы о неизвестных налоговых или Пенсионном фонде.

Важно знать, что в период военного положения, если человек теряет работу, регистрируется в Государственной службе занятости как безработный и начинает получать пособие, то для него сумма среднего дохода за месяц рассчитывается по-другому. Учитывается не та сумма, которую потребитель получал зарабатывая, а именно размер назначенного пособия по безработице за тот месяц, который предшествует месяцу обращения за субсидией. То есть в феврале учитывается сумма полной помощи за январь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при подаче документов в феврале в совокупный доход семьи числятся доходы с августа по январь. На их основе можно самостоятельно рассчитать приблизительную сумму субсидии, которую вы будете получать.