Які документи та дані потрібні, щоб отримати субсидію: повний перелік

Документи потрібно заповнювати ретельно, аби не помилитись

В Україні триває оформлення субсидій. Наприкінці лютого та частково навесні їх також можна отримати, проте виплачуватися будуть на решту сезону, а потім їх будуть перераховувати. Опалювальний період триває до 1 травня.

Для тих хто вперше подає документи на отримання субсидії важливо знати, що люди мають надати заяву, декларацію про доходи та витрати осіб, за потреби додають договір про найм житла, довідки про доходи та інші потрібні документи.

Серед них посвідчення особи. Це може бути паспорт українського громадянина, тимчасове посвідчення, документ біженця тощо. Якщо це іноземець, він має законно перебувати на території України і це має бути підтверджено документально. Якщо у вас був або є борг за комунальні послуги — додається копія договору про реструктуризацію заборгованості, для тих хто орендує житло — надається договір оренди, для ВПО — довідка ВПО.

Якщо хтось з домоволодіння проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке отримують субсидію, потрібно подавати документи, які підтверджують не проживання. Наприклад, довідки про проживання в іншому населеному пункті через різні причини, зокрема, роботу, лікування тощо, документи про відбування покарання. Якщо є акти обстеження житлових умов, їх також додають до пакета документів.

Відповідь про надання чи відмову у субсидії надійде через 10 днів. Документи можна подати як прийшовши особисто в Пенсійний фонд, так і скориставшись онлайн інструментами.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, як подавати документи на порталі Пенсійного фонду. Вище перераховані документи в такому випадку подаються у сканованому вигляді.