Мясо на шашлык дешевеет: какое покупать выгоднее всего (инфографика)

Пожарить мясо на свежем воздухе влетит в копеечку

В Украине продолжают снижаться цены на свинину и сало. В марте эти продукты подешевели, как и популярная среди украинцев курятина в нескольких видах.

Однако по данным портала "Минфин", средние цены на говядину не порадуют поклонников ребрышек на гриле — этот вид мяса растет в цене. Свинина же кое-где потеряла в цене с февраля более 10 грн на килограмме.

Так, грудинка подешевела более чем на 12 грн/кг, лопатка — почти на 8 грн/кг, ошеек потерял в стоимости 13 грн/кг. Меньше упал в цене шашлык — всего на три гривны.

Цены на свинину снизились

Цены на курятину порадовали в категории голени — цена снизилась почти на 12 грн за кило. В то же время, бедра и филе выросли в цене на 9 и 4 грн/кг соответственно. Цена за тушку почти не изменилась – разницы в стоимости в несколько копеек.

Цены на курятину колеблются

Говядина в цене падать и не думает. На портале представлены две категории этого мяса – гуляш и ребра. Оба они подорожали, но не очень сильно. Гуляш вырос в цене на 4 грн/кг, а ребра на 2 грн/кг.

Цены на говядину растут

Среди подорожавших продуктов — овощи, которые часто сопровождают приготовление жареного мяса. Как рассказывал "Телеграф", в цене на почти треть стоимости взлетела капуста. Из-за уменьшения запасов, овощ может расти в цене и дальше.