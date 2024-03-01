Резко подешевела: что в Украине с ценами на свинину

Некоторые продукты снизились в цене до 10 грн.

В украинских супермаркетах резко снизились цены на свинину и сало. В среднем стоимость этих продуктов стала меньше на пять гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин. Согласно данным мониторинга цен стоимость свинины по сравнению со средними ценами в январе снизилась почти на 10 грн.

Так, грудинка подешевела с 179,62 грн/кг до 164,52 грн/кг, лопатка — с 171,61 грн/кг до 168,28 грн/кг, ошейок — с 236,86 грн/кг до 224,70 грн/кг.

Подчеревок с 182,66 грн/кг подешевел до 174,70 грн/кг, ребра — с 185,19 грн/кг до 182,20 грн/кг, шашлык — с 210,50 грн/кг до 204,58 грн/кг .

Что касается цен на сало, то через месяц в супермаркетах оно подешевело. Цена с 243,34 грн/кг снизилась до 242,84 грн/кг.

Ранее "Телеграф" писал, что цены на морковь будут постепенно падать. Это будет происходить из-за большого предложения овощей в хранилищах и его низкого и среднего качества.