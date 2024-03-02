М'ясо на шашлик дешевшає: яке купувати найвигідніше (інфографіка)

Посмажити м'ясо на свіжому повітрі влетить в копієчку

В Україні продовжують знижуватися ціни на свинину та сало. В березні ці продукти подешевшали, як і популярна серед українців курятина у декількох видах.

Проте, за даними порталу "Мінфін", середні ціни на яловичину не потішать шанувальників реберець на грилі — цей вид м'яса росте в ціні. Свинина ж, подекуди, втратила в ціні з лютого понад 10 грн на кілограмі.

Так, грудинка здешевшала на понад 12 грн/кг, лопатка — маже на 8 грн/кг, ошийок втратив у вартості 13 грн/кг. Найменше впав в ціні шашлик — усього на три гривні.

Ціни на свинину знизились

Ціни на курятину потішили в категорії гомілки — ціна знизилась на майже 12 грн за кіло. Водночас стегна та філе виросли в ціні на 9 та 4 грн/кг відповідно. Ціна за тушку майже не змінилась — різниці у вартості в кілька копійок.

Ціни на курятину коливаються

Яловичина в ціні падати і не думає. На порталі представлені дві категорії цього м'яса — гуляш та ребра. Обидва вони здорожчали, проте не дуже сильно. Гуляш зріс у ціні на 4 грн/кг, а ребра на 2 грн/кг.

Ціни на яловичину ростуть

Серед продуктів, які подорожчали — овочі, які часто супроводжують приготування смаженого м'яса. Як розповідав "Телеграф", в ціні на майже третину вартості злетіла капуста. Через зменшення запасів, овоч може рости у ціні і надалі.